Joan Tardà aposta per apropar-se als Comuns i dialogar amb el PSC

Joan Tardà en una sessió de control al Govern al Congrés





El portaveu d'ERC al Congres o, Joan Tardà, ha apostat aquest diumenge per que l'independentisme botiga ponts amb els Comuns i dialogui amb el PSC amb l'objectiu d ' "ampliar la majoria social".

En un article publicat a El Periódico, ha defensat que l'independentisme només tindrà èxit si entén que ha d'acumular forces i ha assenyalat dues qüestions per aconseguir-ho: que Catalunya sigui un sol poble en un marc de llibertats, progrés econòmic i justícia social, i que cal "conèixer el millor camí per arribar al cim i amb qui cal transitar-hi".

Per això, considera que l'independentisme ha de convergir amb els partits que també defensen un referèndum vinculant, en referència als Comuns, i obrir vies de diàleg amb el PSC, que creu que "ha de decidir si es planta o abona la involució dels drets i llibertats".

A més, ha expressat la necessitat que en l'independentisme "hi hagi menys panxa i més cervell", i ha criticat que en els últims mesos hi hagi hagut arguments que defensaven que com més presos era millor i que si no es podia investir Carles Puigdemont havia de repetir eleccions.

Tardà ha sostingut que els resultats de les eleccions del 21 de desembre obliguen a l'independentisme a "una governança de progrés, valent, desacomplexada exercida des de la Generalitat, que reuneixi als interessos de la ciutadania al marge de la seva adscripció ideològica".

Així mateix, ha reivindicat que, malgrat que creu que el Govern espanyol no voldrà dialogar, l'estratègia d'ERC "rau en la generositat, en la intensificació del gir social i en la mirada llarga".

LA FALTA DE DIÀLEG CONDUEIX A LA DESOBEDIÈNCIA CIVIL





Tardà ha recriminat que el Govern espanyol "ha optat per la resposta autoritària més dura" i que, segons ell, això fa preveure un escenari difícil.

"Es albiren temps de desobediència civil i de resistència no violenta si s'incrementen les desavinences i la manca de diàleg", ha vaticinat.