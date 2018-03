L'alopècia afecta gairebé la meitat dels homes a Espanya

Espanya arriba a la taxa del 42,6% d'homes que pateixen d'alopècia, ocupant el segon lloc superat tan sols per la República Txeca amb un 42,79%. Aquestes xifres tan elevades han provocat que, al nostre país, la preocupació per la caiguda del cabell sigui cada mes més creixent i que vetllem en major mesura pel manteniment d'una adequada salut capil·lar.

El 98% dels casos es deu a l'alopècia androgènica o hereditària, una patologia que afecta principalment els homes. No obstant això, les dones no estan exemptes de patir la caiguda del cabell.

Una persona perd al dia entre 100 i 150 pèls al dia, dada en absolut preocupant si es té en compte que es tenen uns 100.000 pèls de mitjana.

No obstant això, hi ha persones a les quals la caiguda del cabell els és més acusada, perdent diàriament un nombre més gran de cabells. Si al estirar el cabell es desprenen més de dos o tres pèls, pot considerar-se, segons els experts, que la caiguda està sent més intensa del normal.

L'ALIMENTACIÓ, CLAU CONTRA LA PÈRDUA DE CABELL

Seguint les recomanacions podrem enfortir el nostre cabell i proporcionar-li més brillantor i vitalitat:

Augmentar la circulació del cuir cabellut mitjançant un massatge amb la punta dels dits. En activar la circulació sanguínia es facilita el subministrament de nutrients a l'fol·licle pilós i d'aquesta manera, creixerà un pèl més fort i sa.

Mantenir-nos hidratats. Si aportem l'aigua necessària al nostre organisme, facilitarem l'absorció dels nutrients dels aliments que ingerim i, per tant, afavorirem el subministrament d'aquests nutrients al cabell, millorant el seu creixement.

Realitzar una alimentació rica en proteïnes i antioxidants. La queratina és la proteïna que forma l'estructura del cabell. És molt recomanable augmentar el consum de nutrients amb proteïnes d'alt valor nutricional com les de l'ou i el salmó. Per mantenir una bona salut capil·lar, és aconsellable ingerir aliments rics en antioxidants com els cítrics, els nutrients ajudin a reduir l'efecte dels radicals lliures ia conservar un cabell més jove i amb més vitalitat.

Incloure un complement alimentari. Encara que tinguem una alimentació adequada, en el procés d'elaboració dels aliments i per l'ús d'herbicides i de pesticides, es perd gran quantitat de nutrients essencials. Per això, és important que incloguem en la nostra alimentació diària un suplement nutricional que aporti a l'organisme les vitamines i minerals que requereix diàriament, fonamentals per enfortir el cabell.

En el moment de triar un complex vitamínic per al cabell, la pell i les ungles hem de tenir en compte que compleixi una sèrie de requisits. D'aquesta manera podrem prendre-ho de manera constant i notar els seus resultats en poc temps.

D'una banda, és fonamental que la biodisponibilitat dels seus components sigui elevada, perquè el nostre organisme sigui capaç d'absorbir tots els nutrients que li aportem. Els suplements alimentaris en format vial líquid afavoreixen aquest efecte, davant de les càpsules i comprimits.

D'altra banda, ha de ser fàcil d'ingerir, però, sobretot, que només sigui necessari prendre-ho un cop al dia. És complicat fer un tractament que requereixi diverses dosis diàries, ja que al final se'ns oblida alguna.

Per a això, el complement alimentari ha de tenir una fórmula completa, de manera que els seus components actuïn sinèrgicament, potenciant la seva efectivitat i els resultats. A més, és aconsellable triar complements alimentaris amb els Certificats de Seguretat Alimentària, que s'hagin elaborat en laboratoris de gran rellevància i que els seus ingredients siguin de qualitat.

Totes aquestes pautes nutricionals ajudaran, en gran mesura, al fet que la pèrdua del cabell no sigui tan acusada. I és que, segons paraules de la nutricionista i directora de producte de PrimeNature, María Prieto: 'el punt de partida per ajudar-nos a combatre la caiguda de cabell és proveir al nostre organisme dels nutrients essencials necessaris. Hi ha factors que no podem controlar, però la nutrició sí està a les nostres mans '.