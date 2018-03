Eleccions a Itàlia: El Moviment 5 estrelles és la força més votada

Beppe Grillo, fundador de l'M5E al costat del candidat Luigi di Maio divendres passat (EFE)





La coalició de partits conservadors encapçala els sondejos a peu d'urna a Itàlia, que s'assenyalen a Moviment 5 Estrelles com la força més votada en les eleccions generals.





Segons La Vanguardia, El Moviment 5 estrelles liderat per Luigi di Maio ha guanyat les eleccions italianes amb entre el 29 i el 32% dels vots, segons el primer sondeig a peu d'urna que s'han publicat després del tancament dels col·legis electorals a les onze de la nit. El marge d'error d'aquestes enquestes són d'entre el 3 i 4%.





Els antisistema haurien aconseguit superar els resultats que els auguraven les enquestes després d'una campanya en què han carregat contra esquerra i dreta i han promès, entre altres coses, una renda ciutadana per beneficiar la contractació juvenil i acabar amb els privilegis dels diputats. El seu nou populisme ha sabut canalitzar l'enuig dels italians, cansats de les tàctiques de la vella política dels partits tradicionals.





El gran derrotat segons els sondejos després del tancament de les urnes seria el Partit Demòcrata de Matteo Renzi, que cauria entre el 20,5 i el 23,5% dels vots, per sota del 25% que van obtenir fa cinc anys. Els electors no li haurien perdonat que no deixés la política tal com va prometre després de perdre el referèndum constitucional de l'any 2016. Amb aquest resultat es complica que el PD pogués liderar un possible govern de gran coalició.





LA JORNADA ELECTORAL





Més de 46 milions d'italians amb dret a vot han començat a acudir a les urnes aquest diumenge des de les set del matí i podran fer-ho fins a les onze de la nit per triar els 630 diputats del Parlament. Els ciutadans de més de 25 anys també podran escollir els 315 senadors de la cambra alta italiana. Els primers sondejos a peu d'urna es coneixeran quan tanquin els col·legis però no serà fins a la matinada quan començaran a sortir els primers resultats oficials.

Itàlia es debat avui entre el nou populisme del Moviment 5 estrelles (M5E), que ha sabut canalitzar l'enuig per la inestabilitat de la política o l'atur juvenil. Enfront d'ells, la coalició de dretes liderada per Silvio Berlusconi és qui està més ben posicionada per assolir una majoria gràcies a l'empenta de la Lliga de Matteo Salvini, amb un dur discurs contra la immigració. Els últims sondejos, però, no donen una majoria clara a cap formació. Tot dependrà del 30% d'indecisos, que podrien decantar la balança. A les 19 hores la participació era propera al 58,7%, segons el Ministeri de l'Interior.

En l'última cita, corresponent a 2013, la participació a les 19.00 era del 46,80 per cent, encara que no es poden comparar les dues dades ja que llavors es va votar tant el diumenge com dilluns i ara s'ha introduït una nova normativa electoral .

La jornada electoral està transcorrent amb certa tranquil·litat per votants i candidats excepte per Silvio Berlusconi. El líder de Força Itàlia ha estat interromput en la seva votació a Milà quan una activista Femen s'ha pujat a la mesa electoral amb el tors nu i li ha cridat "Berlusconi, el teu temps s'ha acabat" abans que la policia la portés fora del recinte. Com tot comentari, Berlusconi ha dit: "¿La jove de Femen? Sí, era una noia maca ". Fa cinc anys, Il Cavaliere -aborrecido per les feministes pel seu tracte a les dones en les bacanals de les seves festes bunga bunga en la seva vila de Sardenya- també es va trobar amb tres activistes de Femen.





Moment de l'acció de protesta d'Femen davant Berlusconi (EFE)

Itàlia estrena el nou sistema electoral en una llarga jornada de votació --de 7.00 a 23.00 hores-- per renovar la Cambra de Representants i el Senat. La novetat provoca que cada elector tarda prop de quatre minuts per emetre el seu vot. A més, a Lazio i Llombardia també es tria al president regional.

Així, els italians van a les urnes amb un sistema electoral anomenat Rosatellum bis que ha estat aprovat en els últims mesos i que premia les coalicions. Proposa un mètode mixt en el qual el 36% dels escons de les dues cambres són assignats amb un sistema majoritari basat en circumscripcions uninominals i el 64% restant de forma proporcional en candidatures plurinominals.

El ciutadà quan s'acosta al col·legi electoral rep per part del president de la taula dues paperetes, una rosa per la Cambra dels Diputats i una altra groga per al Senat. Les paperetes contenen en primer lloc els noms dels candidats que concorren a les diferents circumscripcions uninominals i sota les llistes que els donen suport al costat de quatre noms de candidats a les circumscripcions plurinominals, de manera que les paperetes en cada col·legi electoral són diferents. Això ha provocat que a Palerm 200.000 paperetes fossin col·locades en diversos col·legis amb noms equivocats i ha endarrerit la seva obertura.