Atropellament mortal a la R1 de Rodalies

La línia R1 de Rodalies registra aquest dilluns al matí retards superiors als 45 minuts a causa d'un atropellament mortal que obliga a circular per via única entre estacions d'Ocata i Vilassar de Mar (Barcelona).



Fonts de Renfe han explicat a Europa Press que el succés ha passat entre Ocata i la veïna Premià de Mar a la línia que discorre entre l'àrea metropolitana de Barcelona i Maçanet de la Selva (Girona) per la costa.



Durant uns minuts la circulació ha quedat completament interrompuda entre Ocata i Vilassar a petició de les forces policials presents en el punt de l'atropellament, però la circulació s'ha reprès cap a les 07.55 hores, encara que per una única via.