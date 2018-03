El PDeCAT carrega les tintes sobre la CUP pel seu bloqueig a Sánchez

Marta Pascal va assegurar que la possibilitat que Puigdemont i Comín renunciïn a la seva acta ni s'ha plantejat. Com va succeir després dels comicis del 2015, la pressió de PDeCAT se centra ara sobre els diputats de la CUP i en aquest sentit ja han afirmat: "Prou de vetos i de papereres de la història".

MÉS INFORMACIÓ Joan Tardà aposta per apropar-se als Comuns i dialogar amb el PSC





El PDeCAT està fugint de l'escenari d'unes noves eleccions a Catalunya una cosa que per a aquesta formació només serviria per "donar ales al 155". Catalunya "no es pot permetre" això, ha apuntat Pascal.





Aquest dilluns el Tribunal Constitucional farà córrer "el rellotge" quan es pronunciï sobre el recurs d'empara presentat pel PSC, partit que reclama que es fixi un calendari per elegir president o convocar eleccions. Si el TC atén la seva demanda, el bloqueig català tindrà almenys data última: o nou president o comicis.





Per aquesta raó el president del Parlament, Roger Torrent, ha iniciat una ronda de contactes per explorar la possible investidura de Sánchez que només seria possible amb l'abstenció dels "comuns" si la la CUP no els dóna suport. I els "comuns" ja han anunciat que no es mouran si el candidat és de JXC. Amb un d'ERC s'ho pensarien.