La força de la vulnerabilitat

Ser feble està mal vist. Per a nosaltres, la debilitat és carència, sempre implica falta d'alguna cosa que se suposa hauria d'estar: valor, vigor, voluntat, decisió. És com si, col·locats en aquest estat, deixéssim de ser nosaltres mateixos; d'estar a l'altura del que som o podríem arribar a ser. La debilitat sembla limitar les nostres possibilitats d'acció en la vida en reduir el nostre impuls d'intervenció en ella. Ens resulta una degradació interna, gairebé ontològica, ja que el que la debilitat sembla devaluar és el nostre propi ésser. Amb ella ens sentim menys, i això ens resulta menyspreable.





No és difícil reconèixer aquest discurs sobre la debilitat en la nostra societat. No ho és, perquè està present en nosaltres mateixos, d'una manera o una altra. Considerem que dependre d'altres és negatiu per defecte, sigui quin sigui el cas, i això ens impedeix comprendre els beneficis de la col·laboració i la integració en el col·lectiu. També creiem que és la nostra obligació estar preparats per a tot en tot moment, perquè és el que demanda el món d'avui. Sempre alerta, sempre disposats.





Tant el discurs de la debilitat com el seu oposat, el discurs de la fortalesa, il·lustren concepcions errònies del que hauria de ser un individu. Si el primer demonitza la fragilitat, el segon ens culpabilitza d'ella. Un ens diu com no hauríem de ser, i l'altre ens agredeix per seguir sent-ho.





Tots dos empenyen a una estratègia més errònia encara que les raons que porten a ella: el blindatge. Davant l'acusació de debilitat i l'exigència d'empoderament, fer cas. Enfront del que sentim que ens fa mal responem amb protecció, amb evasió. Ens tanquem davant un dany que creiem ve de fora però, tots dos discursos, en constant pugna, sortegen aquestes muralles i es colen en nosaltres.





En el nostre pensament, segueixen dient-nos que no som com hauríem de ser.





L'exigència desmesurada ens fa patir. Per rebutjar aquest sofriment, evitem sentir: "Això no hauria afectar-nos", "he de mantenir-me ferm", "he de seguir"... Expressions que reflecteixen un intent de renúncia al sentiment, una negació de l'experiència del dolor, l'aflicció o el simple desgast. Una falsa sortida a un problema que mai va haver de ser-ho, ja que ni ens lliura de la debilitat ni ens fa més forts. Ben al contrari, ens captura cada vegada més en un mandat irrealitzable i en un retret impossible de fer callar.





L'intent de anestesiar davant la vida la bloqueja, la condueix a la paràlisi, a l'estancament. Creure que no serem prou forts com per afrontar certes situacions ens porta a evitar-les. Si no em sento capaç de superar una altra ruptura, no em permetré iniciar una nova relació; si no em veig preparat per assimilar el rebuig, la millor manera d'evitar-ho serà no obrir-me als altres. Pots pensar exemples personals en els quals la por a patir per alguna cosa t'hagi dut a tancar-se en banda a aquesta experiència.





Comprovaràs que encara que aquesta estratègia abans inconscient -ara no, ja que ha estat desvelada- pretenia evitar-te sofriment, paradoxalment ho acabava generant, i en grans quantitats. De vegades, és pitjor l'experiència d'anticipació d'un esdeveniment dolorós que el mateix esdeveniment en si. Aquesta és una de les raons que ens conviden a pensar que no hi ha major causa de sofriment que reprimir el que sentim, que el protegir-nos davant d'això que podria afectar-nos. Dit d'una altra manera, no hi ha res més debilitador que la por de la pròpia debilitat.





La sortida a aquest carreró mai se'ns ha amagat. Si patim per rebutjar el que podríem sentir, és evident que part de la solució passarà per permetre'ns viure tot allò que ens havíem negat. Frustració, tristesa, pena ... elements de la nostra vida emocional que ens porten a estats anímics que són tan necessaris com legítims.





Tant se val si flaqueamos, ja que no cal estar sempre en guàrdia. Tampoc és possible. Els esdeveniments van afectar perquè així funcionen les coses, i negar el seu impacte en nosaltres només ens farà més incapaços per gestionar-lo.





Estimar implica comprendre que podem ser danyats per l'altre, igual que caminar comporta la possibilitat de donar-se de cara contra el terra.





La meta mai va ser no sentir dolor, sinó sentir d'una forma real, coherent, d'acord amb la vida.





No som febles per naturalesa, som vulnerables. Acceptar la nostra vulnerabilitat ens permet entendre que no podem decidir el que sentim, però sí fer més fluïda la convivència amb el dolor quan no ho rebutgem. Sabem que hi és, en cap cas anirem a buscar-però, si ve, el millor serà rebre-ho amb calma. Comprendre les seves exigències farà que la seva estada a la nostra vida sigui el més breu i afable possible.





Estem fets d'una matèria emocional que ens fa mal·leables, permeables al que passa. És l'experiència emocional que tenim del món la que permet la profunditat humana, l'art, la bellesa o l'amor. Sentir és la nostra forma de viure.





La vulnerabilitat ens fa forts perquè negar-la ens debilita. La vulnerabilitat ens fa humans.





Omar Linares és filòsof pràctic en thelosconsulta.com.