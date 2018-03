PSC, CatECP i la CUP rebutgen investir Jordi Sànchez

La CUP, a favor d'un candidat republicà





Els grups parlamentaris de PSC, CatEPC i la CUP han traslladat aquest dilluns al president del Parlament, Roger Torrent, la seva oposició a investir Jordi Sànchez (JxCat) com a president de la Generalitat.





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha traslladat que no veu "viable" la candidatura de Jordi Sànchez perquè està a la presó preventiva i això provoca que no pugui exercir "amb plenitud les responsabilitats" que recauen sobre un president de la Generalitat, ha detallat Iceta en roda de premsa en el Parlament després de reunir-se amb Torrent.





Els socialistes catalans respecten tant la candidatura de Sànchez com la seva presumpció d'innocència, però creuen que la seva situació judicial fa que no sigui un candidat vàlid.









El líder de CatECP, Xavier Domènech, ha traslladat a Torrent que no donaran suport "ni per activa ni per passiva" a la candidatura de Jordi Sánchez, i ha reclamat als grups que posin noms sobre la taula que permetin debats reals sobre investiduras efectives.





En roda de premsa, ha qüestionat així que aquesta segona ronda de contactes iniciada per Torrent sigui l'última, perquè la candidatura de Jordi Sànchez, "més enllà que té tot el dret a poder-se presentar com a candidat, no constituirà una investidura ni un Govern efectiu".





Sobre què farien si el candidat a la investidura fora d'ERC, Domènech veu difícil que es produeixi aquesta situació perquè "hi ha un acord segellat entre JxCat i ERC pel qual la Presidència de la Generalitat és para JxCat i la del Parlament per a ERC", a més d'explicar que els republicans els han dit que no presentaran un candidat propi.





No obstant això, ha admès que no entenen per què ha d'imposar-se que el candidat del bloc independentista sigui de JxCat, i que sempre han considerat "preferibles presidències vinculades a forces progressistes".





També ha argumentat que la seva defensa de la necessitat d'un Govern efectiu l'aplicarien "en tots els casos que fessin poc viable una presidència efectiva", en preguntar-li si s'oposarien al fet que el candidat a la investidura fos Oriol Junqueras.





Sobre l'aposta del portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, que l'independentisme tendeixi ponts amb els comuns i dialogui amb el PSC, ha rebut bé la iniciativa després d'assegurar que no és nou en la seva persona, a més d'apuntar que parla a llarg termini i no tant de la seva posició al voltant del debat d'investidura.





Malgrat tot, considera que hi ha "certa contradicció" entre aquesta demanda de Tardà i l'opció d'ERC d'aliar-se amb JxCat per formar Govern.





CUP





El diputat de la CUP en el Parlament Carles Riera ha advertit JxCat i ERC que els seus 4 diputats mantindran l'abstenció en un ple d'investidura, sigui qui sigui el candidat, ja que la falta d'acord amb tots dos grups no es deu al nom proposat, sinó al fet que plantegen un Govern autonomista en comptes de republicà català.



Ho ha dit en roda de premsa després de reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, que ha obert ronda de contactes amb els grups per investir a un president de la Generalitat, i Riera li ha transmès: "Un candidat que vulgui ser autonomista comptarà amb la nostra abstenció però, amb un programa republicà sobre la taula, nosaltres podem acceptar qualsevol nom".



"Si es precipita una investidura, comptaran amb la nostra abstenció", i ha assegurat que el Consell Polític de la CUP del dissabte no va abordar cap nom per molt que el de Jordi Sànchez (JxCat) estigui sobre la taula, sinó que va posar de manifest un radical desacord amb ERC i JxCat sobre el programa de Govern.











El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha anunciat que el seu partit dona suport a la investidura com a president de la Generalitat de Jordi Sànchez (JxCat) i així ho comunicarà a la tarda al president del Parlament, Roger Torrent: "Jordi Sànchez no és un problema per a nosaltres".



Ho ha dit en la roda de premsa després de reunir-se la direcció del partit, on ha argumentat: "No ens podem permetre no arribar a un acord. No serà per ERC que no hi hagi Govern a Catalunya. No serà per una qüestió de noms".



Sabrià ha advertit que seria una irresponsabilitat haver de repetir eleccions per una falta d'acord entre independentistes, i ha demanat a tots els actors implicats un "esforç de generositat" per segellar un pacte i desencallar la investidura.