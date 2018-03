Mor David Odgen, el Major Winchester a la mítica sèrie MASH

David Odgen interpreta el Major Winchester/CBS





David Odgen Stiers, conegut per donar vida al cregut cirurgià Major Charles Emerson Winchester III en la sèrie bèl·lica MASH, ha mort aquest diumenge 4 de març als 75 anys com a conseqüència del càncer de bufeta que patia.





El representant de l'actor nord-americà va ser el primer a confirmar la mort del mateix a través d'un breu missatge publicat a Twitter. "Estic molt trist de comunicar que David ha mort el matí d'aquest 3 de març plàcidament a casa a Newport, Oregon, després d'una valenta batalla amb el càncer de bufeta. El seu talent va ser superat pel seu cor", va afirmar.





Gràcies al seu paper en MASH, Stiers aconseguir les nominacions a millor actor de repartiment en 1981 i 1982. A més, va aconseguir una tercera per donar vida a William Milligan Sloane, fundador del Comitè Olímpic dels Estats Units, a la minisèrie The First Olympics: Athens 1896.





L'intèrpret va posar veu a personatges animats com a Doctor Jumba Jookiba, el científic que va crear l'tendre Stich, coprotagonista de Lilo i Stich (2002). No obstant això, la seva trajectòria com a actor de doblatge no acaba aquí. També va ser el narrador i Din Don a La bella i la bèstia (1991) i va donar veu al governador Ratcliffe a Pocahontas (1995) i al diabòlic Frollo a El geperut de Notre Dame (1996).