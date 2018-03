Els autònoms jubilats cobren gairebé 400 euros menys de pensió que els treballadors del Règim General

Presenten un estudi sobre els jubilats autònoms





La pensió mitjana dels autònoms és 383 euros més baixa que la dels treballadors que pertanyen al règim general i 320 euros inferior a la qual reben els treballadors del règim del mar, segons UPTA.





En un comunicat, UPTA ha posat èmfasi que més de 800.000 autònoms jubilats cobren pensions per sota dels 700 euros al mes.





A més, ha assenyalat que hi ha 1,9 pensions procedent del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) amb una quantia mitjana de 649,3 euros, per sota del salari mínim.





Per règims, el general compta amb un total de 6,8 milions de beneficiaris amb una pensió mitjana de 1.029 euros, dels quals 4,1 milions perceben una quantia mitjana de jubilació de 1.222 euros i 709.000 ho fan per incapacitat permanent per 965 euros de mitjana.





El en el Règim del Mar hi ha 126.897 pensionistes amb una pensió mitjana de 966 euros. Per jubilació, 69.711 perceben de mitjana 1.218 euros i per incapacitat permanent 7.559 perceben 902 euros.





Els pensionistes pertanyents al RETA, per la seva banda, tenen una pensió mitjana de 649 euros, dels quals per jubilació 1,2 milions perceben una mitjana 718 euros i per incapacitat permanent, un total de 122.858 autònoms reben 706 euros.