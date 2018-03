El 50% dels pacients amb glaucoma no sap que pateixen la malaltia, segons expert

El glaucoma pot anar acompanyat de visió borrosa





Es calcula que el 50 per cent dels pacients amb glaucoma no sap que el pateix; només en el cas d'un atac de glaucoma agut, "l'ull es posa vermell i apareix un dolor molt intens, que pot anar acompanyat de visió borrosa, nàusees i vòmits", segons el responsable de la Unitat de Glaucoma a l'Institut Oftalmològic Fernández -Vega, Pablo Rodríguez Calvo.





En fases primerenques d'aquesta malaltia, que afecta el nervi òptic, per acumulació de fluid en la part anterior que augmenta la pressió intraocular i pot afectar la visió i fins i tot arribar a la ceguesa si no és tractat, el pacient pot "no experimentar símptomes i, en conseqüència, no és conscient que pateix la malaltia ", han explicat des de l'entitat.





En canvi, quan es troba "més avançada pot arribar a condicionar de forma significativa el dia a dia" de la persona a causa de limitacions en la seva capacitat visual que pot implicar dificultats en la lectura o haver de deixar de conduir, el que implica reducció de la qualitat de vida.





D'altra banda, el doctor ha explicat que en el cas del glaucoma, la prevenció és "particularment rellevant, ja que es va perdent la visió perifèrica de forma lenta i progressiva", ja que si el pacient "no percep aquest deteriorament, pot arribar a perdre totalment la visió ".





De la mateixa manera, ha indicat que "de mica en mica la població està acostumant-se a realitzar les seves revisions amb l'oftalmòleg a edats més primerenques, la qual cosa permet tractar el glaucoma de forma precoç i controlar les seves conseqüències".





No obstant això, també lamenta que encara hi hagi pacients que no van fins que comencen a notar els efectes de la malaltia, ja que estima que a Espanya, hi ha un milió de persones que pateixen aquesta malaltia.





TABAC, OBESITAT I SEDENTARISME AUGMENTEN EL RISC





En la major part dels casos, "la pèrdua de visió pot alentir si la malaltia es tracta a temps", ha explicat director mèdic de l'Institut Oftalmològic Fernández-Vega, Luis Fernández-Vega.





A més, destaca la importància de "tenir un hàbit de vida saludable i evitar el consum de tabac, obesitat i el sedentarisme, ja que augmenten el risc de desenvolupar glaucoma, primera causa de ceguesa irreversible en persones majors de 60 anys".





Altres factors de risc de patir glaucoma poden ser antecedents familiars; persones d'origen africà i asiàtic; persones amb altes miopies o com a conseqüència de l'evolució d'altres patologies, que poden ser tant oculars com sistèmiques.