Un altre sindicalista de Mossos es querella pel presumpte espionatge de la policia catalana

El portaveu i secretari de comunicació del sindicat dels Mossos d'Esquadra SPC, David Miquel, ha presentat aquest dilluns una querella criminal per presumptes seguiments dels quals va ser objecte per part d'aquest cos policial, adreçada al jutjat d'instrucció de Barcelona que per torn correspongui.





La querella va contra els funcionaris dels Mossos que van poder realitzar aquests seguiments i van elaborar els informes, així com als qui van donar les ordres, per delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, descobriment i revelació de secrets, obstrucció a la justícia i omissió del deure de perseguir delictes.





La presenta a través de l'advocat José María Fuster-Fabra, i amb aquesta ja sumen set querelles criminals presentades per aquest despatx pel presumpte espionatge dels Mossos: una del mateix advocat; una altra de l'exlíder de SCC José Ramón Bosch; una altra del secretari general de l'SPC, David José, i el seu fill menor de 15 anys; una altra de la seva exdona; una altra de la Plataforma Barcelona amb la Selecció i la del periodista Albert Castillón.





En la seva querella, David Miquel recull un informe de la Policia Nacional lliurat a la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela sobre els informes i documents intervinguts que anaven a ser destruïts pels Mossos en una incineradora de Sant Adrià del Besòs (Barcelona).





En aquest ofici policial apareixia ressenyat un document en el qual es citava Miquel, de manera que ara la querella es presenta contra els qui van vigilar al sindicalista, ja que aquests seguiments suposen "tal gravetat que poden fins i tot vulnerar el dret de defensa dels afiliats que representa".





La querella destaca que Miquel ha actuat en defensa dels interessos i drets dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra afiliats al seu sindicat, "intervenint en multitud de casos compromesos, rellevants i molts d'ells de gran transcendència pública".