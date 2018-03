ERC avala la mà estesa de Tardà a comuns i PSC, però no planteja una investidura conjunta

ERC avala Tardà, però no promou una investidura amb comuns i PSC





El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha defensat aquest dilluns l'article del diputat republicà al Congrés, Joan Tardà, en què defensava tendir ponts amb els comuns i el PSC, però ha avisat que el partit no es planteja intentar promoure una investidura amb ells.





Ho ha explicat en la roda de premsa posterior a la reunió de la direcció del partit, on ha precisat que ERC només busca tancar el pacte de legislatura amb les forces independentistes, JxCat i la CUP: "La nostra prioritat en tots els casos és aconseguir un acord amb les forces republicanes i en això treballem".





A l'article, Tardà defensa que el republicanisme ha de convergir amb forces polítiques que també advoquen per un referèndum vinculant, com els comuns, i "obrir vies de diàleg franc" amb el socialisme català que lidera Miquel Iceta.





Sabrià ha interpretat que el missatge de Tardà busca estendre la mà per "ampliar a més el nombre ciutadans favorables a la República", i que aquesta és no només la línia habitual del partit, sinó sobretot la del mateix líder d'ERC, Oriol Junqueras.





"Aquesta paraules de Tardà representen el 'junquerisme' en estat més pur", ha conclòs en al·lusió a Junqueras, i ha demanat a tota la gent llegir l'article sencer abans de treure conclusions que podrien estar equivocades.





L'article de Tardà, publicat per 'El Periódico' i titulat 'Ni astúcies ni fugida cap endavant; ara toca ser més ', el diputat defensa que en les files independentistes hi ha d'haver "menys budells i més cervell" i demana no engendrar un procés de' batasunització 'a Catalunya.