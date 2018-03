El TC estudia el desbloqueig de la legislatura i el recurs contra la investidura de Puigdemont

El Tribunal Constitucional (TC) debat a partir d'aquest dimarts dos assumptes que poden tenir conseqüències en vista a un possible desbloqueig de la situació política a Catalunya: un és el presentat pel PSC que demana la fixació d'un termini per a la celebració de ple d'Investidura al Parlament -en protecció dels drets dels diputats de complir la seva funció legislativa-, mentre que el segon suposarà l'admissió finalment o no a tràmit del recurs presentat pel Govern -amb l'informe contrari al Consell d'Estat- contra l'anunci d'investidura de Carles Puigdemont.





Tots dos recursos, el del PSC i el presentat en el seu dia per l'Advocacia General de l'Estat, s'han inclòs l'ordre del dia de la sessió plenària d'aquesta setmana, que es desenvoluparà entre aquest dimarts i el dijous 8 de març.





En el seu recurs, el PSC demana als magistrats del tribunal de garanties que en el moment d'admetre a tràmit el seu recurs fixi unes mesures cautelars que podrien suposar el desbloqueig de l'actual situació política.





EL PSC DEMANA UN TERMINI PER AL PLE D'INVESTIDURA





Sol·licita concretament que el TC fixi un termini per celebrar el ple d'investidura o una data límit a partir de la qual s'ha de considerar que ha tingut lloc un "fet equivalent" a una primera votació, el que permetria deixar córrer els terminis legals per convocar unes noves eleccions.





El president del Parlament, Roger Torrent, va ajornar el ple d'investidura de Carles Puigdemont (JxCat) que havia anunciat inicialment per al passat 30 de gener després que el TC dictés que no podria celebrar-se a no ser que el candidat estigués en el ple i amb autorització judicial.





El president de la Cambra va demanar llavors un informe als lletrats del Parlament perquè diguessin si el compte enrere de dos mesos per investir un president havia començat a córrer, si bé els juristes van dictaminar per unanimitat que els terminis no havien començat i que el calendari s'havia congelat. Van indicar a Torrent que la situació no podia eternitzar i que tenia a les mans activar el compte enrere.





Pel que fa al qüestionat recurs del Govern central contra la investidura de Puigdemont, la seva admissió o no a tràmit sembla haver perdut cert interès després que el cap de llista de JxCat anunciés al final de la setmana passada que renunciava a optar a la Presidència de la Generalitat a favor de número dos de la seva llista, el que va ser president de l'ANC, Jordi Sánchez, a la presó des de mitjans del passat mes d'octubre per presumpta rebel·lió i sedició.