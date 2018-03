La direcció de Podemos dóna suport a Domènech per liderar el partit a Catalunya

Echenique anima Domènech a liderar Podem.





El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha animat aquest dilluns al líder de Catalunya en comú, Xavier Domènech, a oficialitzar la seva candidatura per liderar el partit morat a Catalunya perquè seria una "bona notícia", que contribuiria a "reforçar" Podem ia fer front als partits de les "retallades".





"Ens consta que molta gent de Podem ha demanat a Domènech que doni aquest pas i des del meu punt de vista tant de bo ho doni", ha assegurat Echenique.





En aquest sentit, Echenique ha reconegut que Domènech encara no ha fet oficial la seva intenció de postular-se per liderar Podem, però no ha dubtat a animar-lo a fer aquest pas perquè seria, al seu parer, "una cosa molt important per al tauler polític català".





"Podem és una peça clau per diputar l'hegemonia als partit que defensen les retallades i que porten picant moltíssim a la gent treballadora a Catalunya. Podem és una peça clau per a aquesta disputa i tant de bo Domènech accepti això que li han demanat companys de Podem, perquè crec que contribuiria a reforçar Podem si això finalment té lloc ", ha insistit.