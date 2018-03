Pedro Sánchez adverteix a Rajoy: "O pressupostos o eleccions"

Sánchez amenaça Rajoy amb una qüestió de confiança.





El PSOE exigirà al president del Govern, Mariano Rajoy, sotmetre a una qüestió de confiança al Parlament si no aconsegueix aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha anunciat aquest dilluns el secretari general socialista, Pedro Sánchez.





"Si el president no pot aprovar la seva principal llei el que ha de fer com a obligació constitucional és sotmetre a una qüestió de confiança", ha advertit Sánchez.





Si Rajoy no supera aquesta qüestió de confiança, no tindrà "cap excusa" per no avançar les eleccions generals, ha advertit el líder socialista.





La qüestió de confiança és una eina que regula l'article 112 de la Constitució, que li atribueix en exclusiva al president del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, la capacitat de plantejar-la sobre el seu programa o sobre una declaració de política general.





Per tant, el PSOE no té marge per forçar una qüestió de confiança, però sí una moció de censura contra el president del Govern amb un candidat i un programa alternatius que haurien de demanar la majoria absoluta del Congrés dels Diputats.





Sánchez ha afirmat una vegada més que "no descarta" presentar una moció de censura, però en realitat no pensa que aquesta sigui una opció perquè, explica, no aspira a arribar a la presidència del Govern "a qualsevol preu" ia través de "dreceres ".





"Els números no donen", ni tan sols comptant amb el suport del PDeCat i ERC, ha assenyalat quan li han preguntat si segueix rebutjant de ple els vots dels partits independentistes per tirar endavant una moció de censura. "No estem en aquest estadi", ha respost.





Sánchez ha justificat aquesta ofensiva del PSOE per pressionar el Govern amb els pressupostos perquè els ha "alarmat i molt" la disposició del Govern de prorrogar per segona vegada i de manera consecutiva els comptes si no aconsegueix els suports suficients per tirar endavant els de 2018.





O PRESSUPOSTOS O ELECCIONS





Una pròrroga més, adverteix, equival a "consolidar les retallades" i "prorrogar els problemes de precarietat i de desigualtat". Per això els socialistes adverteixen: "O pressupostos o eleccions. Espanya no pot seguir paralitzada com a conseqüència de la guerra freda" entre Govern i el seu principal soci, això és, Ciutadans.





I és que els socialistes no creuen que l'aprovació dels PGE depengui tant del PNB -que vincula el seu suport a l'aixecament del 155 a Catalunya - com de Ciutadans, immers en una "baralla del poder" amb el PP pel vot del centredreta.





"Si no compta amb majoria parlamentària (per governar) no té més sortida que avançar les eleccions", ha urgit Sánchez Rajoy, incidint en que el PSOE, com "esquerra de govern", ha de "exigir" al president que assumeixi les seves responsabilitats .





Rajoy, ha insistit, no es pot escudar "en el fals argument de l'estabilitat" perquè "si no pot governar no pot continuar governant".





Sánchez ha recordat que quan en el seu dia va dimitir com a diputat per no votar la investidura de Rajoy ja va alertar que la seva elecció "no garantia la governabilitat del país" i el temps, considera, li està donant ara la raó.