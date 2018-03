Forn defensa que Puigdemont i Comín renunciïn al seu escó

Forn assenyala la urgència de formar Govern.





L'exconseller d'Interior Joaquim Forn, empresonat a Estremera, ha defensat que el diputat d'JxCat Carles Puigdemont i el d'ERC Toni Comín renunciïn al seu escó al Parlament "només si és aritmèticament necessari" per formar Govern.





Ho ha dit en una entrevista d' El Periódico davant la possibilitat que Puigdemont i Comín renunciïn a la seva acta per facilitar una investidura de Jordi Sànchez, ja que després de l'anunci de la CUP de abstenir-se, JxCat i ERC necessiten aquests dos vots per mantenir la majoria.





Forn també ha assenyalat la necessitat de formar Govern el més aviat possible i que el Consell de la República que els independentistes preveuen crear a Bèlgica sota el lideratge de Puigdemont "no serà una entitat institucional des del punt de vista legal; serà privada".





L'exdiputat d'JxCat ha assegurat que no creu que el febrer del 2019 segueixi a la presó i ha reclamat que el ministre de Justícia, Rafael Catalá, doni "explicacions sobre la relació que va mantenir l'imam de Ripoll amb el CNI".





A més, ha explicat com recorda la reunió que va mantenir amb el president del Govern, Mariano Rajoy, després dels atemptats de Barcelona del 17 d'agost: "El Govern espanyol es va adonar potser per primera vegada que els Mossos s'ocupaven de tot i ells no tenien res a fer. Això ho pagarem car, vaig pensar ".