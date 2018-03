CaixaBank s'uneix al programa de Funcas per promoure l'educació financera

Jordi Gual i Carlos Ocaña han signat el conveni.





El president de CaixaBank, Jordi Gual, i el director general de la Fundació de les Caixes d'Estalvi (Funcas), Carlos Ocaña, han signat un conveni per impulsar activitats i projectes d'educació financera.





L'acord s'emmarca en el 'Programa Funcas d'Estímul de l'Educació Financera' de 2018 dotat en total amb tres milions d'euros, i CaixaBank es converteix així en la primera entitat adherida a la CECA, l'Associació de caixes i bancs creats per les caixes, que se suma a aquesta iniciativa, ha informat en un comunicat.





En el marc d'aquest acord, el banc promourà projectes de formació financera adreçats a tota la societat, tenint en compte la inclusió a joves i col·lectius vulnerables, com els tallers de finances bàsiques realitzats per l'Associació de Voluntaris La Caixa, el Programa Aula per accionistes minoristes i les xerrades en oficines sobre economia familiar, en el marc del programa 'dialoga'.