Cs impulsa una comissió per investigar el "espionatge polític" dels Mossos

Rivera titlla l'espionatge de ofensa a la democràcia.





El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha anunciat que el grup de Cs al Parlament registrarà una petició per crear una comissió d'investigació sobre el "espionatge polític" que suposadament van dur a terme els Mossos d'Esquadra sobre polítics no independentistes, periodistes i empresaris.





Després d'indicar que, pel que sembla, els Governs de l'antiga Convergència a Catalunya van ordenar a la direcció dels Mossos aquestes tasques d'espionatge, Rivera ha subratllat que això suposa "una ofensa a l'ordre constitucional, a la democràcia i al respecte a la intimitat de tots els ciutadans ".





Rivera ha demanat al PSC, a Catalunya en Comú-Podem i al PP que donin suport a la comissió parlamentària que planteja la formació taronja.





L'objectiu, segons ha explicat, és poder conèixer "qui va ordenar" els seguiments, per què un Govern autonòmic va dur a terme "una actuació il·legal" com aquesta, si pot tenir conseqüències penale es i "qui dimitirà o assumir responsabilitats polítiques" per el presumpte espionatge.





CANDIDAT A LA INVESTIDURA





Rivera s'ha referit a la reunió que mantindrà aquesta tarda la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, amb el president del Parlament, Roger Torrent, a qui traslladarà la necessitat que els partits independentistes proposin un candidat alternatiu a la investidura després de la renúncia de Carles Puigdemont.





"A veure si troben algú que no estigui imputat ni a la presó", ha apuntat el president de la formació taronja, que ha rebutjat que l'aspirant a la Presidència de la Generalitat pugui ser Jordi Sànchez.





Segons ha recordat, l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana està investigat per sedició i es troba en presó preventiva. "M'agradaria un president de la Generalitat que no trepitgi cotxes de la Guàrdia Civil ni envolti a jutges", ha afegit, reclamant un candidat "que estigui dins de la llei, l'Estatut i de la Constitució".