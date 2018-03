Hisenda reclama 20 milions d'IVA a centres de recerca catalans

Institucions culturals catalanes també s'han vist afectades per aquesta reclamació.





Hisenda ha reclamat 20 milions d'euros a una vintena de centres de recerca catalans en concepte d'IVA per subvencions d'exercicis anteriors, ha explicat aquest dilluns el coordinador de la Plataforma Espanyola de Nanociència i director de l'Institut d'Bioingenería de Catalunya (IBEC), Josep Samitier.





Preguntat per aquesta qüestió després de presentar la XI Conferència Anual de Plataformes Tecnològiques de Recerca Biomèdica, ha lamentat que s'hagi produït aquesta reclamació per exercicis amb pressupostos ja tancats i gastats.





S'ha mostrat sorprès per aquest canvi de criteri, que ha afectat la meitat dels centres d'investigació dels Centres de Recerca de Catalunya (prop), integrada per 40 institucions, com el Centre de Regulació Genòmica (CRG), com un dels els afectats.





Es dóna la circumstància que l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (Icra) s'ha convertit en pioner a l'hora de guanyar una sentència judicial a favor seu per una reclamació de l'IVA d'aquestes característiques.





La reclamació també s'ha produït en alguns centres del País Basc i Andalusia, i Samitier ha explicat que treballa en aconseguir una regulació per descartar que es puguin tornar a produir aquest tipus de situacions, sobre les que s'estan presentant recursos.





UNA NORMATIVA PER BLINDAR





Ha dit que la normativa per als centres de recerca hauria de semblar a l'aprovada per a l'àmbit cultural el 9 de novembre de l'any passat, en què va entrar en vigor la Llei de contractacions, que eximeix de pagar l'IVA en concepte de subvencions públiques.





Institucions culturals catalanes també s'han vist afectades per aquesta reclamació, entre elles el Festival Temporada Alta, al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el Teatre Lliure, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), el Mercat de les Flors i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).