Preacord entre JxCat i ERC per investir a Jordi Sànchez malgrat no tenir majoria

Artadi ha demanat temps a Torrent per pactar amb la CUP.





Els portaveus i diputats de JxCat en el Parlament Elsa Artadi i Eduard Pujol han demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que convoqui el ple d'investidura de Jordi Sànchez d'aquí a més de dos dies per poder tenir temps de convèncer a la CUP perquè recolzi la candidatura.





"Li hem demanat que el ple no sigui en 48 hores per treballar en les negociacions amb la CUP, si bé la data l'ha d'acabar marcant ell", ha explicat Elsa Artadi acompanyada d'Eduard Pujol en roda de premsa en el Parlament després de reunir-se tots dos amb Torrent.





Artadi ha detallat que JxCat està ultimant un acord amb ERC que es presentarà oficialment en un parell de dies, i que aquest acord segur que agradarà a la CUP perquè parla en profunditat de "construir república" i aprofundeix en el procés constituent.





JxCat i ERC necessiten els vots de la CUP per poder tenir la majoria necessària per investir a Jordi Sànchez ja que Carles Puigdemont (JxCat) i Toni Comín (ERC) no poden votar perquè estan a Bèlgica.





Artadi ha avançat que Puigdemont no va a deixar la seva acta de diputat perquè entre un altre de la llista que sí pugui votar.





També ha destacat que l'acord que ultimen JxCat i ERC és diferent al que es va traslladar a la CUP el divendres i que els 'cupaires' van rebutjar el dissabte en una assemblea: "Arribem molt justs de temps amb la CUP i van votar un document no definitiu, per la qual cosa ara demanem uns dies per arribar a un acord sobre el nou document de proposta que estem acabant de tancar".





"ERC i nosaltres ens hem emplaçat a posar sobre la taula de la CUP una proposta i que tinguin el temps suficient per decidir en funció dels seus temps interns", ha detallat Artadi.





Precisament sobre la investidura de Sànchez, Artadi ha detallat que l'advocat de l'aspirant a candidat demanarà permís perquè surti de la presó i anar al ple d'investidura quan Torrent ferma els decrets de convocatòria.





Artadi també ha assenyalat que JxCat no renuncia a investir a Carles Puigdemont en un futur i que seguirà intentant reformar la Llei de la Presidència i impulsant altres iniciatives necessàries per aconseguir-ho.





Sobre la proposta del diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà de tendir ponts amb els comuns i el PSC, Artadi ha dit que JxCat sempre ha volgut tendir la mà als comuns però que amb el PSC hi ha "poca relació parlamentària en aquest moment".

Rovira comunica a Torret seu suport a Jordi Sànchez.





La secretària general d'ERC i líder del grup al Parlament, Marta Rovira, ha comunicat formalment aquest dilluns al president de la Cambra, Roger Torrent, que el seu partit donarà suport al candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez.





En roda de premsa després de reunir-se amb Torrent al Parlament, ha explicat que l'objectiu de donar suport a Sànchez és impulsar de manera definitiva la creació d'un Govern que permeti a Catalunya "recuperar les institucions i posar fi al 155".

Rovira ha explicat que donen suport a Sànchez fruit d'un "preacord" amb JxSí per desencallar la investidura, un pacte que no podrà veure la llum fins que aconsegueixin sumar a la CUP, una cosa que per ara no han fet