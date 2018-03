Domènech vol liderar Podem per estabilitzar el partit

Domènech aspira a liderar Podem.





El coordinador general d'CatComú i president de CatECP al Parlament, Xavier Domènech, ha donat aquest dilluns el pas formal per presentar-se com a candidat a la Secretaria General de Podem Catalunya amb una "candidatura guanyadora i que s'estabilitzi el partit", ha explicat Domènech.





El líder dels comuns ha transmès aquest dilluns a la tarda a l'Executiva d'CatComú la seva voluntat de presentar-se a liderar la formació estatge a Catalunya, que ha acceptat després de 134 membres destacats de Podem Catalunya signessin divendres un manifest que aposta perquè ell capitanegi "un nou Podem Catalunya".





"El que m'impulsa a presentar-me és aquesta carta, aquest manifest, però la construcció de la candidatura serà una construcció que integri com més gran pluralitat possible, per construir una candidatura que s'estabilitzi, sigui guanyadora" i la llista presentarà en els pròxims dies, ja que no està tancada, ha concretat Domènech.





Ha explicat que molta gent de Podem li ha anat traslladant en converses informals que "seria idoni per a Podem" que es presentés a les primàries que se celebraran entre dijous 5 i el dimecres 11 d'abril, quan els inscrits elegiran el secretari general, el Consell Ciutadà Català, i la Comissió de Garanties del partit.





Domènech vol presentar un projecte que pivot sobre tres eixos: el primer d'ells es tracta d'apostar per un 'Podem Moviment', és a dir, que estigui "implicat, que ajudi i estimuli" en el nou cicle de protestes socials que vaticina per als pròxims mesos.





Considera que en els seus més de tres anys d'història, Podem ha demostrat "una força inusitada per constituir-se com ariet del canvi -una cosa que té a veure amb la seva gent i els seus cercles -, que el que s'ha fet és extraordinari, però també ha mostrat línies que han de poder-se superar ", ha raonat.





El segon eix que proposa és el que anomena 'Podem Societat', pel qual pretén que la formació estigui oberta als barris i pobles on s'ha de dur a terme el debat polític, social, cultural i econòmic que permeti una proposta transformadora.





PODEM I els comuns





Finalment, planteja un Podem "que impregni profundament l'espai unitari de confluència que hi ha a Catalunya, que aporti tota aquesta força, tots aquests valors, tota aquesta potència en els espais guanyadors".





"Jo em presento a secretari general de Podem per construir el projecte de Podem. Necessitem un Podem que sigui una gran aportació al canvi. La construcció i la fortalesa del gran Podem ha d'ajudar també a la construcció de l'espai comú", ha explicat, i ha garantit les sigles de la formació assegurant amb rotunditat que seguiran existint.





Al marge dels eixos del projecte, Domènech planteja el futur de Podem amb dos horitzons immediats: les eleccions municipals de 2019 i les generals de 2020.





"L'HOME DE CONSENS"





Domènech va iniciar la seva carrera institucional a l'Ajuntament de Barcelona com a independent de la mà de l'alcaldessa Ada Cua com a comissionat de Memòria Històrica, després del que va ser elegit per liderar la candidatura EnComúPodem (ECP) -dels comuns, Podem, ICV i EUiA- a les eleccions generals que va guanyar per dues vegades.





Després de les disputes internes que es van evidenciar en la passada legislatura en la confluència autonòmica SíQueEsPot -formada per Podem, ICV, EUiA, però no pels comuns-, van recórrer de nou a Domènech per lidera la candidatura CatECP a les eleccions del 21 de desembre - formada, ara sí, pels comuns, Podem, ICV i EUiA-, amb la qual va tenir pitjor sort, ja que van aconseguir vuit diputats a la cambra catalana.





Ara, des de sectors de Podem, tornen a recórrer a Domènech al que consideren un "home de consens" capaç de recollir les diverses sensibilitats "que conviuen en el partit.





CONTRA CÁNOVAS EN LES PRIMÀRIES





Ara, es batrà en eleccions primàries a Podem amb la senadora d'ECP, Celia Cánovas, que és la que l'única que de moment s'ha presentat a les primàries.





Preguntat per l'opinió del líder d'Podem, Pablo Iglesias, sobre la seva decisió, ha assegurat que és "molt escrupolós a l'hora de ficar-se amb les destinacions de Podem", i ha subratllat que aquests destins estan en mans de la gent.