Mata al seu pare de 22 punyalades perquè "creia que era el dimoni"

L'acusat va trucar al 112 minuts abans d'apunyalar al seu pare.





Un home acusat d'assestar 22 punyalades al seu pare enmig d'un brot d'esquizofrènia perquè "creia que era el dimoni", a l'octubre de 2015, ha assegurat durant el judici que no recorda el moment de l'agressió però que ho va fer perquè la víctima "contaminava en tocar" el menjar de la mare, malalta d'Alzheimer.





A més, l'acusat va trucar al 112 moments abans de matar el seu progenitor per avisar del que anava a fer.





En la primera sessió del judici, que ha començat aquest dilluns al Tribunal del Jurat d'Elx i es perllongarà fins al proper dia 9, han declarat el propi acusat així com els agents de la Policia Nacional que van acudir al domicili moments després dels fets .





Per la seva banda, l'acusació pública ha sol·licitat l'absolució de l'acusat per un delicte d'assassinat en apreciar l'eximent complet de malaltia mental, pel que sol·licita el seu internament en un centre psiquiàtric durant 20 anys.





Durant el judici, l'acusat ha assegurat que estava "desesperat" perquè acabava de passar per una ruptura sentimental, que no s'havia pres la medicació per l'esquizofrènia que pateix i que va veure "al dimoni" en el cos del seu pare, qui " contaminava "el menjar de la mare" al tocar "i per això el va matar.





Així mateix, en la seva declaració ha indicat que poc abans dels fets s'havia posat en contacte amb els Testimonis de Jehov á, "que li van infondre aquestes idees", però que no recordava el moment de l'apunyalament.





GRAVAT EN VÍDEO





Els fets van tenir lloc el 20 d'octubre, i tant els instants anteriors com el moment de l'agressió van quedar registrats en un vídeo gravat per una càmera instal·lada en l'habitatge que l'acusat compartia amb els seus pares.





En aquest vídeo, que obra en la causa, segons ha relatat un dels agents que van intervenir en la instrucció de l'atestat policial, es pot veure a la víctima dient-li a l'acusat que "truqui a una ambulància" perquè li subministri la medicació per a la esquizofrènia.





Segons l'agent, al vídeo es veu com l'acusat s'aparta per fer una trucada, que segons ha indicat és la que va realitzar al 112 per advertir del que anava a fer.





A continuació l'agent ha explicat que al vídeo es pot veure a l'acusat tornar des de la cuina amb les mans ocultes, i que en arribar a l'estança on hi havia el pare d'esquena a l'agressor, i sense dir res "li va tocar a l'espatlla "i al tornar-se" li va enfonsar "un ganivet de 20 centímetres de fulla al pit.





Així, segons consta en l'informe del forense, la víctima va rebre fins a 22 punyalades al tòrax i l'abdomen. A partir d'aquest dimarts declararan a la vista oral el personal sanitari, els psiquiatres que van analitzar l'acusat i els forenses que van portar a terme l'autòpsia.