Matteo Renzi dimiteix després de la garrotada electoral

Renzi ha reconegut la clara derrota electoral.





El líder del Partit Democràtic (PD), Matteo Renzi, ha anunciat aquest dilluns la seva dimissió al capdavant de la formació després de la "derrota clara" soferta a les eleccions generals d'aquest diumenge a Itàlia i ha avançat que la seva formació no segellarà cap aliança i passarà a l'oposició.





En una esperada compareixença, ha reconegut que es tracta d'una "derrota clara" i ha defensat "obrir una nova pàgina en el partit", el lideratge del qual ha anunciat que abandonarà un cop constituït el Parlament i format el nou Govern.





Segons ha precisat, ja ha demanat la convocatòria d'una assemblea nacional del partit per preparar un congrés en el qual es triï el nou líder, pel que ha defensat la necessitat de primàries.





Quant al seu futur, Renzi ha dit que es limitarà a ser senador ras, i ha celebrat la seva elecció com a tal per Florència aquest diumenge.





"NO A LA CULTURA DE L'ODI"





L'antic primer ministre ha subratllat que qui ha guanyat les elecions no té els suports suficients per governar i ha deixat clar que mantenen la seva promesa electoral de "no en un govern amb els extremistes ni dels extremistes". "Quan hem dit no a la cultura de l'odi no estàvem fent broma", ha insistit.





Així, ha recalcat que del Moviment 5 estrelles i de la Lliga el separen sobretot el seu "antieuropeisme" i ha recordat les nombroses acusacions que des d'aquestes formacions s'han abocat contra el Partit Democràtic, titllant-los de "corruptes" o "mafiosos" entre d'altres . "Feu govern sense nosaltres", els ha etzibat.





REVÉS A LES GENERALS









El PD, actualment al capdavant del Govern, ha patit un fort cop a les eleccions generals d'aquest diumenge a Itàlia, i ha quedat per sota del 19% dels vots, tot i que és la segona força política a nivell nacional.





Renzi, que va ser primer ministre entre febrer de 2014 i desembre de 2016, confiava a tornar al Palazzo Chigi, que va abandonar després de lligar el seu futur polític al resultat del referèndum sobre la reforma constitucional que va perdre





El resultat és un dur revés pel PD, que en les eleccions europees de 2014, amb Renzi ja al capdavant, va aconseguir el 40% dels vots i que va guanyar les eleccions generals de 2013 amb el 30,32 per cent.