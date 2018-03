Suspesos més d'un centenar de trens AVE i Llarga Distància el 8M

Rense suspendrà un total de 105 trens AVE i Llarga Distància.





Renfe suspèn un total de 105 trens d'AVE i Llarga Distància de la seva oferta habitual aquest dijous 8 de març, en virtut de la resolució de serveis mínims fixada pel Ministeri de Foment per al transport ferroviari amb ocasió de la jornada de vaga el Dia de la Dona Treballadora.





Els serveis essencials garanteixen el 72% de les circulacions d'aquest tipus de trens, és a dir, 271 trens del total de 376 que habitualment componen l'oferta de Renfe en un dia comparable.





En el cas dels serveis de Rodalies, els serveis mínims garanteixen la circulació de 50% dels trens habituals, percentatge que s'eleva al 75% en 'hora punta'.





La companyia considera 'hora punta' les franges horàries compreses entre les 6.00 i les 9.00 hores del matí, entre les 13.30 i les 15.30 hores de migdia i entre les 18.30 i les 20.30 hores de la tarda.





Pel que fa als trens de Mitja Distància (regional) els serveis mínims garanteixen la circulació de 369 trens del total de 568 inicialment programats per al dijous, el 65% del total. D'aquesta manera, l'operadora suspendrà uns 200 serveis.





La resolució de serveis mínims també abasta al tràfic de trens de mercaderies, si bé en aquest cas només un 25% de les circulacions es consideren essencials.





Així, es posaran en marca 84 trens de càrrega dels 339 inicialment previstos.





DRET A LA VAGA





Foment justifica la necessitat de fixar serveis mínims ferroviaris davant la vaga del 8 de març amb la finalitat de "garantir als ciutadans els desplaçaments més urgents, compaginant-ho amb el lliure exercici del dret a la vaga".





Així, el Ministeri argumenta que la jornada d'aturada està convocada a una jornada laboral, de manera que veu "imprescindible" garantir el transport a Rodalies, donats els "nombrosos desplaçaments" que es registren entre les grans ciutats i les seves poblacions perifèriques.





"Si es paralitzés o restringís en excés aquest servei es saturaria el trànsit rodat per carretera, ja que el transport en autobús no podria absorbir tots els viatgers que transporta Rodalies", indica Foment.





Quant a l'AVE i la Llarga Distància, el Ministeri argumenta que, de no fixar-se serveis mínims, "podria ocasionar un especial trastorn als usuaris" i es "perjudicaria greument el dret a la lliure circulació pel territori nacional".





"No tots els trajectes queden coberts per altres mitjans de transport, de manera que es afectaria de forma especial a les persones que no tenen vehicle propi, la gent gran i les de mobilitat reduïda", argumenta el Ministeri.





SERVEI D'UN 33% A RODALIES





Rodalies de Catalunya prestarà uns serveis mínims del 33% dels seus trens de Rodalies i Regionals durant tota la jornada de vaga d'aquest dimecres, dia 8 de març, ha informat Renfe en un comunicat aquest dilluns.





La mobilitat dels viatgers dels trens de Llarga Distància i Alta Velocitat s'assegurarà amb un servei del 72% dels trens afectats, que són els que s'operen amb personal de Barcelona, mentre que en Avant els serveis essencials són el 65%.





Els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació per als serveis afectats per la vaga poden sol·licitar el seu canvi o reemborsament sense cost addicional en les estacions i agències de viatge.