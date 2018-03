CCOO denuncia les males condicions laborals del parc de Bombers d'Olot

No tenen calefacció des del 23 de febrer.





L'Agrupació de Bombers de la Generalitat de la Federació de serveis a la ciutadania (FSC) de CCOO ha criticat les males condicions laborals del parc d'Olot perquè des del 23 de febrer estan sense calefacció ni aigua calenta.





El sindicat assegura que en aquest parc, que està format per uns 45 bombers, han hagut de escalfar-se en plena onada de fred amb calefactors elèctrics que són "insuficients" per assumir una superfície de 1.200 metres quadrats, i que els bombers han hagut de desplaçar-se fora del recinte per dutxar-se.





Malgrat que l'empresa de manteniment ha posat un escalfador d'aigua provisional, "no és suficient per a tota la plantilla" i els litres que escalfa es perden ja que es tracta d'una instal·lació industrial, afirma CCOO.