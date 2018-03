La responsabilitat dels independentistes s'ha anat a Punta Cana

Els partits independentistes catalans, segueixen marejant la perdiu, des de fa ja massa temps. Ho fan per dues raons: una per a continuar amb la seva estratègia de desafiament a Madrid-Govern, jutges, Casa Real- i dues, per seguir alimentat, públicament, entre els seus votants, que el full de ruta continua vigent. Només és un posat. De sobres saben que els seus plantejaments no seran possibles, ho reconeixen en privat i ho desmenteixen en públic. És la gran mentida dels líders independentistes catalans.





La posició dels tres partits independentistes més el de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya va canviat per dies. Un dia diuen que Puigdemont és el seu candidat, altres, que, el següent nomenen Jordi Sánchez, ERC diu que ni parlar, però no passa de 24 hores, quan resulta que els republicans accepten el candidat i en aquest punt, la CUP es va a abstenir perquè no volen ratificar l'autonomia, sinó la implementació de la República -no la de Ikea- perquè ells puguin donar el seu suport al candidat Sánchez, a qui no li tenen cap simpatia. Una altra vegada, la CUP posa condicions, més difícils de complir.





Perquè Sánchez pugui ser "elegit - amb el permís dels seus señorías- i sense el suport de la CUP, Comín i el mateix Puigdemont han de renunciar a les seves actes de diputats, sinó, els nombre no sumen. Estaran disposats al sacrifici de país ?, ja ho veurem, però és el que hi ha si no, s'obren dos nous escenaris: buscar a última hora, abans del ple, a un nou candidat que no estigui implicat en res, una merla " blanc "o noves eleccions que ningú vol i molt menys la ciutadania que està fins al capdamunt d'urnes.





Amb aquest escenari que sembla el joc de l'Oca, l'oposició ha de passar a l'acció, portar la davantera, no anar a remolc com ha vingut succeint fins ara i forçar que hi hagi un candidat de veritat, no de Play Mòbil. "Si els més responsables són irresponsables. ¿Seran responsables els irresponsables? ", Fins ara, aquestes premisses no s'han complert. Algú garanteix que la responsabilitat dels polítics no s'ha anat a Punta Cana de vacances ?.