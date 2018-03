Per què no s'enlaira la realitat virtual?

Tot i que la realitat virtual és l'eterna candidata a produir el proper salt tecnològic que transformi la manera en què fem moltes coses quotidianes, el cert és que no acaba d'enlairar. De fet, porta un parell d'anys desplaçada en els mitjans i fòrums techies per altres fenòmens punters com blockchain o la intel·ligència artificial.





Mark Zuckerberg va comprar la plataforma de realitat virtual Oculusen 2014 per tal d'introduir aquesta tecnologia a Facebook, però l'any passat va haver de reconèixer que integrar-la és molt més complex del que semblava inicialment i que potser hagi d'invertir més diners per assolir els objectius que s'havia fixat.





D'acord amb Digi-capital, el mercat mundial de realitat virtual en 2016 va aconseguir tan sols una xifra de 2.700 milions, davant unes previsions inicials de 3.800 milions. Una altra font, SuperData, redueix fins i tot aquesta xifra situant-la en 1.800 milions. Què pot estar retardant l'arribada dels mons virtuals?





El principal problema al qual s'enfronta aquesta tecnologia és que no té de moment d'una massa crítica d'usuaris que estiri el desenvolupament del sector.





No obstant això, el cas PokémonGo a l'estiu 2016 va demostrar la capacitat que pot tenir una aplicació de realitat augmentada per moure a milions de persones a tot el món i generar ingressos, en aquest cas, 600 milions de dòlars en noranta dies.





El Llibre blanc del desenvolupament espanyol de videojocs 2017 destaca com un obstacle per a l'enlairament de la realitat virtual l'elevat preu que tenen els equips en l'actualitat. Els autors advoquen pel telèfon intel·ligent com el terminal idoni per als videojocs a VR. Al capdavall, tothom disposa d'un i tenen cicles curts de reemplaçament.





Un estudi realitzat per Ericsson apunta una altra bateria de factors limitadors del seu desenvolupament. Des del punt de vista tècnic, els cascos actuals de realitat virtual són voluminosos i incòmodes d'utilitzar. A més, no permeten veure per on vas i tenen una bateria molt limitada, de manera que només es poden utilitzar a la llar.





PERCEPCIÓ





D'altra banda, un percentatge dels usuaris d'aplicacions relacionades amb mons virtuals pateix nàusees i marejos, el que converteix l'experiència en un malson. El sector ha d'estudiar formes d'acostumar al cos humà a assimilar aquesta nova percepció digital.





Finalment, s'apunta l'elevada latència de les xarxes de comunicacions actuals -el retard que es produeix en la transmissió d'informació- com un fre a l'òptim funcionament dels dispositius.





En aquest sentit, hi ha una creença generalitzada que les xarxes mòbils de següent generació, el 5G, impulsaran decididament l'ús de realitat virtual i augmentada, doncs aportarà xarxes estables i de gran ample de banda per millorar l'experiència en els mons virtuals.





Potser és més tard del que pensem, però l'arribada de la realitat virtual arribarà per canviar les nostres vides. Benvinguts als mons digitals paral·lels.