Prepotència, també privada?

En el maremàgnum de les campanyes, on tots sense excepció estan violant la llei o si més no disposats a fer-ho, aterrar conceptes de corrupció i impunitat en ocasions es dificulta, si de cas no es relacionen aquests tan repetits vocables amb fets concrets que tots sense excepció hem patit, s'ha sentit agredit per un guàrdia de seguretat a l'entrada d'una oficina, edifici o local que es dirigeix a vostè dom si fos un delinqüent? Quantes vegades una dona amb moltes dificultats per expressar-se encara que acompanyada per l'uniforme de "la seva empresa" li crida que ha de encendre els llums en arribar a un estacionament? Correspon el tracte poc mesurat d'un policia que deté el seu acte sense justificació a la seguretat que aquest mateix ha de brindar?





Usar les institucions de manera facciosa, és una frase que escoltem fins al cansament la setmana passada, Què vol dir això? Pot vostè ubicar alguna de les circumstàncies que de seguida enunciem com la que en el passat li ha causat neguit?





Més enllà de la bones intencions de dies internacionals com el de la dona, una dama de la tercera edat, està en risc de perdre el seu patrimoni per l'aparent domini d'un subjecte al qual ella va contractar com el seu advocat mateix que tramposament i al llarg de 5 anys, va ser ordint estratagemes per desapoderar-la de les propietats llegats pel seu marit mort i de que els seus productes ella viu. Els policies contractats per a la seguretat de l'edifici matèria del litigi són part del CUSAEM, un híbrid que per igual es vanen de ser una policia d'elit de l'Estat de Mèxic que la millor corporació privada que Vostè pugui pagar Aquests poderosos agents, mantenen tancada la dona de gairebé 80 anys, perquè se'ls va indicar que ella sí que pot sortir, però mai tornar. Bonica manera de treure-li de facto la possessió d'una cosa que no han pogut justificar jurídicament! Imagini el mes d'una àvia d'aquesta edat, sense aigua, ni llum, ni gas, ni telèfons, a la qual per acovardir-la li tiren ratolins pel terrat del seu habitatge. En acudir uns veïns a indagar perquè els despòtics policies pegaven a puntades la porta d'accés al seu departament això van explicar "és que ja té un mes, i tret que sigui maga, segurament es morirà de fam i volem veure si ens contesta ; perquè si no respon podem entrar i donar fe del cadàver "[1] [1] '' ¿¿¿??? !!!





Però aquest cas que no ha merescut igual difusió que les sospites de rentat de diners d'un candidat no és l'únic conegut. Hi ha tota una xarxa d'advocats corruptes, a la caça de gent gran, als quals els inventen deutes, que suposadament estan cobrant sense resposta i als que en un tres i no res treuen al carrer, sense que algú hagués pogut adonar-se de la suposada deute i de les fal·laces notificacions judicials. El fill d'un senyor de 80 anys ho va viure quan li van dir que el seu pare tremolava a la banqueta dels afores de casa; era massa tard per auxiliar-morir de pneumònia i en menys que l'hi imagina, ja s'havia demolit la casa i uns "tercers de bona fe" tenien tot a punt per a la construcció d'un edifici.





La feresa d'aquests corruptes professionals, sempre està aparellada, per la submissió de policies -de l'auxiliar del DF o de la CUSAEM- que alguna cosa rep, molt reparteixen i la negativa a garantir-nos el nostre dret la informació, justifiquen amb la frase no li puc dir "perquè jo només rebo ordres".





Confusió, desordre, obediència abjecta dirigida per garbes del mal, contractades pels que li van atorgar una targeta de crèdit -banc, botiga de conveniència etc.- li van oferir una hipoteca o li van donar algun servei de salut a un cost superior a l'hotel més luxós del món. Són casos com els que exemplifico convertits en brou de cultiu per a la desesperació dels que a final del dia nulifican qualsevol esforç democràtic. Per què a alguns mitjans els interessa més donar la nota vermella dels precandidats assassinats que les biografies d'aquests suspirants?





Aquest tipus de casos que cada dia són més comuns, s'estan donant amb molta freqüència en contra de gent gran amb cert alleujament financer, pel que sembla ha fructificat la tendència de predisposar a les classes menys afavorides en contra de "aquests rics que no es mereixen el que tenen". Les autoritats de la ciutat de Mèxic, han propiciat això en posar diversos costos de l'aigua, el predial, i fins i tot la llum "perquè aquest és un barri de classe alta". Què tal que si vostè va pagar per una hipoteca per 10 15 anys, per fer-se de la seva caseta en una privada del centre de Coyoacán? Li sembla just que hora que rep una pensió menor als dos salaris mínims li cobrin més car el gas, la llum i el predial només perquè un funcionari acomplexat té enveja del que vostè va aconseguir amb el producte de la seva feina?





Ja n'hi ha prou de despotisme, preponderància de qualsevol que porti un uniforme o que determini la seva possibilitat de domini només perquè rep documents darrere d'alguna finestreta. Com van a resoldre els candidats a les presidències municipals, les alcaldies de la ciutat i tots els nivells del poder executiu aquests assumptes? Això és el que desitgem saber, molts estem disposats sense prejudicis a escoltar i per descomptat el nostre vot no serà un xec en blanc ni la lletra de canvi per un benefici que ens hagin ofert només per a l'època d'eleccions.









[1] [1] La dona policia que això va justificar en un edifici de luxe del sud de la ciutat, està contractada pel CUSAEM, aquesta corporació que per igual ha estat acusada de violacions de dones al EDO.MEX, que fa gala de la seva supremacia, en conduir-se amb prepotència davant qualsevol que els pregunti d'on ve el seu domini sobre ancianes o propietaris als quals, advocats corruptes solapats per autoritats del mateix rang fan l'impossible per robar-los les seves pertanyies.