Prop de 40 entitats convoquen una manifestació a Barcelona en defensa de l'escola catalana el 17 de març

Convoquen una manifestació contra atacs a l'escola catalana





Prop d'una quarantena d'entitats, entre elles l'ANC, UstecStes, Plataforma per la Llengua i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), han convocat una manifestació per al dissabte 17 de març contra els "atacs" a l'escola catalana, a la qual han cridat als assistents a anar de verd emulant les mobilitzacions a les Illes Balears contra el decret del trilingüisme.





En roda de premsa, el portaveu del sindicat UstecStes, Ramon Font, ha assegurat que la manifestació, sota el lema 'L'escola no te per' i que partirà a les 17 hores de passeig de Gràcia fins al passeig Lluís Companys de Barcelona, pretén mostrar una "resposta col·lectiva" com a societat a favor de la immersió lingüística i les acusacions a docents d'adoctrinament.





Font ha afirmat que també vol ser un avís a PP i Cs que "la llengua no es pot tocar", i demostrar que el model d'escola catalana és de consens i d'èxit, que assegura que els alumnes tinguin competències de català i castellà .





Tant Font com Elisenda Romeu (ANC) han confiat que es vagin sumant més entitats, entre elles totes les que formen part de la plataforma Somescola, i l'ANC ha explicat que ja s'estan organitzant autocars per anar a Barcelona: "Que vegin, anant de verd, que qualsevol atac a l'escola, tindrà una resposta de la societat ", ha dit Font.





Romeu ha explicat que la manifestació es va començar a gestar fa uns dos mesos i s'han anat sumant entitats, i Font ha esperat que sigui massiva.





La portaveu del SEPC, Mercè Terès, ha assegurat que volen mostrar el seu agraïment al professorat i evidenciar que la immersió lingüística és un instrument per lluitar contra la "segregació", i ha apel·lat als estudiants a sortir al carrer.





Des Dincat, Isabel Montesino ha afirmat que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya té "paralitzat" el decret de l'escola inclusiva al no disposar de pressupostos.





Entre la quarantena d'entitats que convoquen la concentració figuren Dincat, Docents per la República, Universitats per la República, Assemblea Groga, Acció Cultural del País Valencià, Assemblees de Treballadors per a la Defensa de les Institucions catalanes (Adic_gencat), Comissió de la Dignitat i Sindicat d'Estudiants.