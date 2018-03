Rubén Darío i el saber llegir

Félix Rubén García Sarmiento era el nom complet del poeta de Nicaragua nascut el 1867 i mort el 1916. El meu germà gran tenia un professor de literatura que a classe de batxillerat els deia de forma musical: "Rubén Darío, el poeta de les cinc vocals i cap repetida". Alguns dels seus versos més coneguts són: "La princesa està trista, què tindrà la princesa? "I" Joventut, diví tresor, ja et vas per no tornar". Sí, crec que ara a vosaltres els joves no us diuen res d'això ... Però aquí em teniu a mi, aquí ens tenim. He pensat parlar-vos d'uns articles que durant 1899 va anar publicant al diari de Buenos Aires 'La Nación'. Referiré algunes afirmacions que donen per conversar, que és del que es tracta:





"Tota la novel·la americana produïda des de la independència d'Espanya fins als nostres dies no val aquest sol nom, d'altra banda poc simpàtic per a mi: Benito Pérez Galdós".





I parlant d'un altre autor que ja ha sortit esmentat en aquestes reunions, tenim a l'autor del Tenorio. "Zorrilla encarna tota la vasta llegenda nacional, i és el seu esperit l'esperit més espanyol, més autòcton de tots, des del món múltiple en què es va desbordar la seva fantasia, una de les més pletòriques i musicals que hi hagi hagut en totes les literatures".





En un altre lloc comptava que una plaça vacant de botxí havia estat sol·licitada per advocats i metges. O que hi havia un advocat emprat com a guàrdia forestal. "Això no és una raresa". "En tota Amèrica Llatina el titulisme és endèmic; però l'origen és aquí, a la terra clàssica en què s'assenta Salamanca. El mal està en l'arrel. La ignorància espanyola és immensa. El nombre d'analfabets és colossal, comparat amb qualsevol estadística. Enlloc d'Europa està més descuidada l'ensenyament. La vocació pedagògica no existeix ".





I després deia: "El que caldria fer a Espanya seria formalitzar l'ensenyament elemental, llegir i escriure correctament, gramàtica i aritmètica. Aquesta antigalla seria més que suficient base perquè després cadascú seguís el seu rumb".





Deixeu-me dir, finalment, una altra frase seva, tampoc la postil·laré: "No cal reformes, ni plans nous ni estudis novíssims. El que necessita amb urgència la joventut espanyola és que li ensenyin a llegir, que no sap! ".