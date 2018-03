Neix l'associació 50a50 perquè homes i dones comparteixin llocs de responsabilitat

Presentació de l'associació 50a50





La directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, Anna Mercadé, ha presentat aquest dimarts a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) l'associació 50a50 perquè les dones comparteixin llocs de responsabilitat amb els homes .





A la presentació també han intervingut l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la degana de l'Icab, Maria Eugènia Gay, i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls.





Segons Mercadé, la meta de l'associació és el "colideratge" de les institucions, i la primera acció que duran a terme serà aconseguir un 50% de dones en el pròxim ple de la Cambra de Comerç de Barcelona, que preveu celebrar eleccions en els pròxims mesos.





Ha destacat que les dones tenen un lideratge "transformador" i ha demanat la col·laboració d'associacions d'empresàries i directives per no perdre l'oportunitat d'entrar a les institucions i complir els objectius d'igualtat de gènere fixats en l'Agenda 2030 de Nacions Unides.





ADA COLAU





Ada Colau ha animat les assistents a fer el pas en un moment en què la mobilització de dones és important, i ha subratllat que si representen el 50% de la població també han de tenir presència en àmbits com la política, l'economia i la cultura , per "justícia i eficàcia".





L'alcaldessa ha destacat la responsabilitat d'aspirar a llocs de direcció i lideratge per a també ser referents per a nenes i joves, amb la finalitat que acabin sent "el que es plantegin".





MARIA EUGÈNIA GAY I MIQUEL VALLS





La degana de l'Icab ha identificat Colau com a referent per a moltes dones en demostrar que és possible "ser mares i liderar un projecte com l'Ajuntament de Barcelona", i ha defensat que la maternitat no s'ha de prendre com un obstacle.





Gay ha recordat que no va ser fins a 1963 que una dona va accedir la junta de govern de l'Icab, i ha ressaltat la importància que les dones ocupin espais de responsabilitat per prendre decisions que afectin el dia a dia, com "canviar lleis".





Valls ha tancat l'acte afirmant que la dona ocupa llocs de primer nivell en l'àmbit empresarial i que, si bé hi ha la llei d'igualtat del Parlament, "cal complir" amb els compromisos que marca.