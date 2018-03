Condemnat a 15 anys per matar l'exdona a Mataró i amagar el cadàver

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna de 15 anys de presó per a Mohamed T. per matar la seva exdona el 4 d'abril de 2014 i amagar el cadàver, que mai va ser trobat.





Segons ha informat el TSJC aquest dimarts, la sala civil i penal ha rebutjat el recurs d'apel·lació presentat per la defensa de l'acusat que al·legava vulneració del dret fonamental a la presumpció d'innocència perquè la condemna no tenia "de base".





Defensava que s'havia vulnerat el dret a la presumpció d'innocència en transformar en indicis integrants de la prova indirecta d'un homicidi fets que, considerats de forma aïllada, "són innocus o, com a molt, simples suposicions o sospites sense fonament precís", ja que mai es va trobar el cadàver ni restes biològiques, ni tampoc hi havia testimonis presencials.





El TSJC puntualitza que la no aparició o la desaparició del cadàver i la impossibilitat de realitzar l'autòpsia "no constitueixen un obstacle insuperable perquè pugui donar-se una condemna per un delicte d'homicidi, necessàriament basada llavors en prova indiciària", ni tampoc que no hi hagi mostres biològiques ni testimonis directes.





A més, defensa que les conclusions obtingudes per les pericials de cobertures telefòniques i d'intel·ligència policial són "plenament vàlides i perfectament utilitzables", amb la resta de les proves aportades per les acusacions, per sustentar la decisió finalment adoptada pel Jurat.





Concreta que "no és possible explicar d'una altra manera" la troballa en poder de l'acusat de l'exemplar original del llibre de família que fins llavors tenia la víctima i del qual ella no s'hauria desprès voluntàriament, perquè ell l'havia amenaçat amb dur-se a les seves dues filles al Marroc.





"Tampoc és possible explicar d'una altra manera l'absència absoluta de notícies sobre el parador de Piedad M. just des del precís instant en què es va trobar amb l'acusat, que fins llavors l'assetjava i l'havia amenaçat de mort davant tercers", argumenten.





SENTÈNCIA





El Tribunal del Jurat va considerar provat que l'acusat "va acabar intencionalment i de forma violenta" amb la seva exdona, sense que fins a la data s'hagi trobat el seu cadàver, quan tots dos eren a casa d'ell.





L'acusat no havia acceptat la decisió de separar-se de la seva dona i va començar a "hostigarla insistentment" perquè continués amb la relació matrimonial, alhora que es posava en contacte amb amics i familiars de Piedad, tot això a fi d'aconseguir que canviés de opinió.





El divendres 4 d'abril de 2014, va contactar telefònicament en dues ocasions amb la intenció de trobar-se amb ella, i ella es va dirigir al seu cotxe fins al seu domicili, on el seu exmarit la va matar.