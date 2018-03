Nou equip de ressonància magnètica a Quirónsalud Barcelona

Nou equip de ressonància magnètica





L'Hospital Quirónsalud Barcelona ha incorporat un nou equip de ressonància magnètica de 3 tesla digital que compta amb la revolucionària tecnologia dStream.





En comparació amb els equips anteriors, la tecnologia actual permet digitalitzar la imatge just en el moment d'obtenir-la i millora així la qualitat de les imatges, alhora que redueix el temps necessari d'exploració, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat Quirónsalud.





D'aquesta manera es preveu facilitar el diagnòstic de diferents patologies, així com la investigació en els camps de l'oncologia i la neurociència.





En tractar-se d'una tecnologia no invasiva, la ressonància magnètica és una de les exploracions mèdiques més utilitzades, però pot resultar incòmoda, ja que requereix que el pacient romangui completament immòbil durant el temps perllongat que dura l'exploració, i que a més ho faci en un espai molt tancat.





Per aquest motiu es busquen maneres de millorar tant la qualitat de les imatges que s'obtenen com l'experiència dels pacients.





La incorporació de l'equip de ressonància Philips Ingenia 3.0 T a Hospital Quirónsalud Barcelona suposa un avenç en aquest sentit, ja que les imatges tenen més qualitat, resolució i nitidesa; això li confereix una versatilitat clínica única per a usos en les àrees més tradicionals, però al seu torn, en les més avançades i específiques.





"Aquesta nova tecnologia ens permetrà realitzar estudis d'imatge cardíaca amb estudi de T1 mapping, estudis de mapa de cartílag, quantificació de ferro en teixits com el miocardi o el fetge, tractografia i estudis de perfusió cerebral, així com estudis de ressonància de cos sencer", explica la doctora Nadine Romera, responsable de la Unitat de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Quirónsalud Barcelona.





D'aquesta manera, la nova ressonància de 3 tesla pot ser d'utilitat, per exemple, per detectar tumors en etapes primerenques i realitzar estudis molt més exhaustius de l'activitat cerebral.