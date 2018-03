Uns 400 pensionistes clamen a Barcelona contra les pensions indignes

Manifestació de pensionistes a Barcelona





La concentració d'aquest dimarts a Barcelona en defensa de les pensions públiques ha reunit unes 400 persones davant la Delegació del Govern, segons xifres de la Guàrdia Urbana, per protestar per la "indignitat" de les pensions i la pujada del 0,25% aplicada aquest any en aquestes retribucions.





La Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya, CCOO i UGT han convocat aquesta mobilització per alertar que les pensions no s'equiparen amb l'IPC i que des de 2013 s'han incrementat només el 0,25% cada any, de manera que els pensionistes han anat perdent poder adquisitiu.





'No al 0,25%', 'Volem pensions dignes', 'Més pensió, menys misèria' i 'No volem almoines' han estat alguns consignes que s'han escoltat durant la concentració, en què també s'han cremat les cartes que la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, va enviar als pensionistes aquest any per informar-los de la pujada prevista per 2018.





Hi han assistit el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i el de la UGT de Catalunya, Camil Ros, que han remarcat una manca de dignitat en aquest 0,25%, han demanat derogar l'última reforma de les pensions i les reformes laborals, i garantir un sistema públic de pensions universal, sostenible i suficient.





UGT I CCOO





Camil Ros ha subratllat que "el perill per al sistema de pensions no és la demografia, sinó el PP". Javier Pacheco ha insistit en la necessitat d'unes pensions suficients que s'equiparin amb l'IPC per "mantenir una vida digna" als pensionistes.