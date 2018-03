Feministes carreguen contra el bisbe de Sant Sebastià per comparar-les amb el dimoni

Feministes critiquen Munilla





El Moviment Feminista de Bizkaia ha considerat aquest dimarts "intolerable" que l'Església "se segueixi ficant amb la vida, la salut i el cos" de la dona, després de les declaracions d'aquest passat dilluns en el seu programa 'Sisè continent' de Ràdio Maria del bisbe de Sant Sebastià, monsenyor Jose Ignacio Munilla, que considerava "curiós com el dimoni pot fer un gol des de les seves files" al feminisme, "que en assumir la ideologia de gènere, s'ha fet una mena de harakiri".





En la roda de premsa de la presentació dels actes convocats per a la vaga del 8 de març, aquest col·lectiu ha assenyalat que l'Església "és una institució que forma part d'aquest sistema heteropatriarcal que contínuament ens diu a les dones el que hem de fer ".





Una de les representants del Moviment Feminista de Biscaia, Anabel Sanz, ha afegit que aquestes declaracions "serien motiu de bromes" si no fos pel "poder" de la institució eclesiàstica.





De la mateixa manera, ha estimat que la religió ha de formar part de la "vida privada" de les persones, i que la gent "pot fer el que vulgui".





"És intolerable que l'Església se segueixi ficant amb la vida, la salut i el cos de la dona. Que monsenyor Munilla ens faci culpables de la baixada de les pensions i de tenir el dimoni dins és d'acudit", ha afirmat.





RESPOSTA IL·LUSIONANT





En relació a la resposta que està tenint per part d'associacions i sindicats la vaga feminista convocada per aquest dijous, 8 de març, el Moviment Feminista de Bizkaia l'ha considerada com a "il·lusionant".





"Nosaltres sempre hem dit que les dones tenim infinites raons per estar de vaga indefinida, hauríem de sortir més vegades de vaga", ha afegit Sanz.





Així mateix, ha qualificat aquesta protesta com un "crit d'afartament i malestar" per dir que les dones "no es creuen més" els discursos buits, i ha mostrat la "il·lusió" de les dones per "canviar el sistema".





"Volem convertir el 8M en un dia combatiu i de confrontació amb la finalitat de desemmascarar les polítiques. Ho volem tot i ho volem ja, perquè les dones portem molts segles lluitant", ha ressaltat.