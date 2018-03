La recerca de Gabriel "repassa" la zona on es va trobar la samarreta

Continua la recerca de Gabriel Cruz.





El delegat de Govern a Andalusia, Antonio Sanz, ha manifestat que les tasques de recerca de Gabriel, el nen de vuit anys que va desaparèixer a Las Hortichuelas a Níjar (Almeria), se centra en "repassar" i "rematar" la zona on que va aparèixer la samarreta del menor.





La investigació manté "diferents" línies amb fins i tot l'obertura d'altres "noves" a fi de "acaparar tota la investigació de la forma més completa".





Així ho ha traslladat el delegat de Govern que ha apuntat que el dispositiu mantindrà encara la unitat de Cavalleria i al servei de muntanya a la zona per al rastreig de les àrees específiques juntament amb la resta d'unitats.





Sanz ha assenyalat que la samarreta trobada pel pare del menor, Àngel Creu, i la seva parella sentimental durant la tarda de dissabte en una zona propera al barranc de l'Àguila, a prop de la depuradora de les Negres ia quatre quilòmetres del punt del que es va perdre la pista del petit, està pendent de llançar més dades, per la qual es va a "sotmetre a més proves" encara que aquestes poden resultar "més lentes".





"La samarreta pot ser sotmesa a major investigació que ens ofereixi més dades", ha explicat el representant del Govern a Andalusia, que ha assenyalat que l'objectiu és "utilitzar tots els recursos disponibles" per tenir la "màxima informació" sobre aquesta qüestió, tant a través d'aquesta línia d'investigació com d'altres que no han estat descartades.





Amb això, ha recordat que l ' "objectiu prioritari", que era conèixer si la prendapertenecía a Gabriel, "s'ha confirmat" mitjançant les proves d'ADN, i més enllà d'això creu que "cal deixar que els professionals desenvolupin la seva tasca i el seu treball "per avançar en la investigació que condueixi fins al nen.