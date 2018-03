Pimec demana que l'acomiadament sigui "fàcil i àgil" per reduir la temporalitat

Josep González demana que l'acomiadament sigui "fàcil i àgil".





El president de Pimec, Josep González, ha demanat que l'acomiadament sigui "fàcil i àgil" per reduir la temporalitat de l'actual mercat laboral.





González ha defensat que "la mateixa agilitat que hi ha per contractar una persona hauria d'existir quan l'empresa té raons per reduir la plantilla", per al que ha remarcat que és necessari modificar la regulació del contracte fix i el cost, així com promoure la modalitat del contracte fix discontinu.





"Hem d'evitar que l'empresari li tingui por a la contractació fixa. En el moment que no li tingui por, la temporalitat es reduirà sola", ha indicat.





Per a ell, el contracte fix implica a més una major indemnització quan es vol acomiadar treballadors, per tant les empreses acaben optant per contractes temporals, tot i que ha matisat que aquest factor no és el més rellevant.





El president de Pimec ha raonat que la temporalitat és negativa tant per l'estat d'ànim del treballador com per al seu consum, ja que aquest té poques possibilitats d'aconseguir una hipoteca o un crèdit amb contractes temporals: "Això no és bo ni per a ell ni per a l'empresa ", ha assenyalat.





Tanmateix González ha apuntat que hi ha certs sectors econòmics en què la temporalitat està justificada, com el de la restauració: "Naturalment que les empreses que tenen treballs discontinus han de tenir contractes temporals".