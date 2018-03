Rajoy promet "diàleg" a Catalunya quan es formi Govern i acabi "l'espectacle"

Rajoy sosté que "hi haurà diàleg" quan hi hagi Govern.





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha demanat aquest dimarts al PDeCAT que acabi amb l ' "espectacle" a Catalunya formant ja un Govern que respecti la llei i les regles de joc. Segons ha dit, a partir d'aquest moment "hi haurà diàleg" i podran començar a "construir".





Així s'ha pronunciat en la sessió de control del Senat en resposta al portaveu del PDeCAT a la cambra alta, Josep Lluís Cleries, que ha defensat les candidatures tant de Carles Puigdemont com de Jordi Sánchez per ser investits presidents de la Generalitat perquè, segons ha subratllat, tenen tots els seus drets i compleixen les "condicions exigides".





Després de subratllar que Puigdemont "ni claudica ni es retira", el senador de l'antiga Convergència ha sol·licitat a l'Executiu de Mariano Rajoy que deixi de "amagar-se darrere dels tribunals i els cops de porra".





"Abandoni la via de la intervenció, la repressió, la violència i la judicialització davant la qüestió catalana. Canvieu de registre", li ha demanat.





RECUPERAR LA NORMALITAT





En la seva resposta, Rajoy ha afirmat que la "immensa majoria" dels ciutadans vol tornar a la normalitat i que a Catalunya es recuperi la situació econòmica, social i institucional. Segons ha afegit, això passa en aquest moment per formar un Govern.





Per això, ha defensat davant el PDeCAT la necessitat que "alguns" acabin ja amb l ' "espectacle" que estan generant i es formi un govern a Catalunya que respecti l'Estat de Dret, la llei i les decisions dels tribunals.





"Una vegada que facin un Govern, llavors hi haurà diàleg, però convé que les regles de joc les fixem amb claredat per no portar-nos a engany", ha afirmat, per afegir en un altre moment: "A partir d'aquí vam començar a construir", ha emfatitzat.