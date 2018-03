Empresari a Torrent: "Jo vot perquè tots vostès vagin a la presó"

Torrent ha defenido la investidura d'Sànchez.





El president del Parlament, Roger Torrent, ha defensat aquest dimarts que la investidura de Jordi Sànchez s'ajusta a la llei i ha argumentat que, si es va poder presentar a les eleccions, no hi ha motiu ara perquè se li impedeixi que pugui convertir-se en el pròxim president de la Generalitat.





"Jo ho vaig dir en el meu discurs inaugural i ho he repetit: defensaré els drets polítics de tots els diputats. I el dret polític del diputat Jordi Sànchez passa avui per sotmetre a debat d'investidura", ha explicat en una conferència organitzada pel cercle de Directius de Parla Alemanya al Círculo Ecuestre.





Una conferència no exempta de polèmica ja que diversos dels assistents al col·loqui organitzat pel Cercle de Directius de Parla Alemanya han mostrat el seu enuig amb Torrent, i un d'ells ha arribat a afirmar que tots els dirigents sobiranistes haurien d'estar a la presó: " jo vot perquè tots vostès vagi a la presó ".





El comentari ha estat acollit amb aplaudiments majoritàriament però també amb algun xiulet, i el mateix soci de l'entitat que l'ha pronunciat, que no s'ha identificat, ha acusat els independentistes de portar "30 anys mentint" amb les bondats inexistents que tindria , al seu parer, un Estat català.





Un altre dels assistents li ha retret al president català que porti el llaç groc, símbol de la solidaritat amb els presos sobiranistes, assegurant que és un llaç subvencionat i ofensiu: "Li demanaria que s'abstingués de portar aquest llaç. A molts de nosaltres ens ofèn i molt ".





Un tercer assistent ha criticat les expropiacions que hi va haver durant la Segona República per part de l'administració catalana, i ha lamentat que familiars seus van haver d'emigrar per evitar "un tret al mai sota la mirada de la Generalitat".





TORRENT ES QUEDA





Abans de la polèmica, el president del Cercle de Directius de Parla Alemanya, Albert Peters, li havia advertit a Torrent que és trobava davant d'un "terreny crític", i ell mateix li ha formulat tant algunes crítiques com alguns elogis.





Torrent ha dit que el motiva sentir opinions discrepants, i en relació al polèmic acte del Col·legi d'Advocats de Barcelona en què diversos assistents es van aixecar quan va parlar de presos polítics, ha conclòs: "Dialogar és fonamental en política, com jo avui he escoltat i no m'he aixecat i no he sortit de la sala ".





També hi ha hagut una única intervenció a favor de les tesis de Torrent, la d'un assistent que ha assegurat portar el llaç groc i que ha exposat que esperava "més" de la intervenció del president de la Cambra, ja que ha considerat que no ha donat els motius de per què vol la independència.