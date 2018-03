El Corte Inglés reclama un marc legal homogeni per competir amb gegants com Amazon o Ebay

Enfretarse junts als nous reptes econòmics i socials que han portat i porten les noves tecnologies; afrontar la transformació digital amb garanties. Això és el resum de l'aposta que ha fet el president del Consell d'administració d'El Corte Inglés, Dimas Gimeno, la tarda d'aquest dimarts 6 de març a Barcelona.





Les grans empreses de venda online, amb Amazon com a màxim referent, representen un clar desafiament per al comerç tradicional, que a Espanya representa més del 12% del PIB i generador de gairebé 3 milions de llocs de treball. En el cas de Catalunya, el sector del comerç representa fins a un 16% del PIB, ha destacat Gimeno.





El comerç a Espanya ja s'enfronta a nous i grans reptes davant de la transformació digital, no només en l'adaptació a aquestes tecnologies, sinó també per adaptar-se a uns clients cada vegada més informats.





"El comerç afronta un important repte d'adaptació i superació. I perquè aquest sector segueixi sent un motor econòmic i social ha d'haver unes regles de joc clares perquè hi hagi competència en igualtat".





Com protagonista del Dinar Cambra, organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona, Gimeno ha destacat la importància d'una adaptació legal a un nou escenari que ja és aquí:





"Tenim una legislació comercial del segle XX que no es correspon amb les exigències del segle XXI".





Per això, el president d'El Corte Inglés ha incidit en la necessitat d'un marc normatiu a nivell europeu que corregeixi les deficiències fiscals en matèria de comerç.









COMPETÈNCIA AMB PLATAFORMES DIGITALS





Sens dubte les grans plataformes de comerç electrònic com Amazon o Ebay suposen un gran repte per al comerç tradicional. I no només pels serveis que ofereixen, rapidesa en el lliurament i un ampli catàleg de referències. Gimeno ha lamentat els avantatges que tenen davant del comerç tradicional, en particular els avantatges fiscals.





"No tenim cap problema en competir, però en igualtat de condicions. El que no pot ser és que paguem més impostos, o que no se'ns tingui en compte la riquesa que generem al país"





El president d'El Corte Inglés ha insistit que estem en un procés que acaba de començar i del qual "encara no ho estamo veient en la seva màxima expressió. Però això va a Cambier aviat". Gimeno preveu un gran impacte en el sector, que passarà de representar el cinc al 10% en els propers tres anys.





"Grans i petits comerços hem de trobar punts en comú per fer front a operadors internacionals, l'efecte ja es fa sentir en el comerç tradicional".





Gimeno també ha reclamat que les Administracione s públiques treballin per aconseguir un comerç més àgil, fort i competitiu.





Tot això per aconseguir una "competència equilibrada que porti a crear aliances estratègiques per créixer de forma conjunta i trobar oportunitats de negoci".





TURISME DE COMPRES





El president d'El Corte Inglés ha destacat la importància del turisme de compres per a l'economia. "Hem de cuidar com a sector i com a país, ja que crea riquesa. Necessitem donar a conèixer-nos en trepitgis amb alt potencial de creixement en turisme de qualitat".





Tot i que Espanya és destí d'un gran volum de turistes, Gimeno ha volgut incidir en la necessitat de "treballar per impulsar un turisme de qualitat que generi més riquesa".





Per això ha insistit en la importància de potenciar el binomi comerç-turisme com a model de creixement.





CATALUNYA: TORNADA A LA NORMALITAT





Sobre si la tensió política a Catalunya ha afectat El Corte Inglés, Dimas ha admès un impacte: "Tot el que sigui extraordinari i no ajudi a l'estabilitat afecta. Hi ha hagut moments en què s'ha notat. Afortunadament sembla que ja en la normalitat, que és l'important ".





El Corte Inglés va obrir les seves primers grans magatzems a Catalunya fa 55 anys i actualment compta amb 10 establiments, dels quals set es situen a Barcelona, donant ocupació a 8.000 persones.





A més, té relacions comercials amb més de 4.000 proveïdors catalans, als quals realitza compres per 1.900 milions d'euros.





El Corte Inglés iniciarà en breu una remodelació del seu centre a Girona, uns treballs que s'allargaran durant dos anys i que permetran una ampliació en més de 8.000 nous metres quadrats, alhora que els centres de Plaça Catalunya i Diagonal, a Barcelona, albergaran "nous conceptes comercials acords a les noves tendències".