El Constitucional aprofita la candidatura de Sànchez per no pronunciar-se sobre Puigdemont

El TC no es pronunciarà sobre la investidura fallida de Puigdemont.





El Tribunal Constitucional evitarà pronunciar-se sobre la constitucionalitat de la investidura fracassada de Carles Puigdemont després de conèixer la nova proposta de candidat anunciada aquest dimarts pel president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, en la persona del número dos de la llista del JxCat, Jordi Sánchez .





El Ple d'aquest òrgan, que tenia sobre la taula l'admissió o no del recurs del Govern -amb l'informe en contra del Consell d'Estat- ha acordat concretament donar termini tant a l'executiu de Mariano Rajoy com al Parlament de Catalunya ia la resta de parts personades, entre les que es troba el propi Puigdemont i la resta de diputats electes del JxCat, perquè es pronunciïn sobre l'eventual pèrdua d'objecte del procediment.





Aquesta pèrdua d'objecte seria conseqüència de la publicació avui al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, de sengles resolucions per les quals Torrent deixa sense efecte les que van ser recorregudes en el seu dia per l'Advocacia de l'Estat i fixa el Ple d'investidura de Sánchez per dilluns que ve.





El Tribunal acorda, així mateix, mantenir les mesures cautelars dictades el 27 de gener mentre es resol si s'ha produït o no la pèrdua d'objecte del procediment.





En aquesta ocasió es van suspendre cautelarment les resolucions dirigides a investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i advertia que no podria dur-se a terme ni a través de mitjans telemàtics ni per substitució per un altre parlamentari i que, en tot cas, havia de comptar amb autorització judicial.





El TC també va prohibir delegar el vot en altres parlamentaris als membres de la Cambra autonòmica sobre els quals pesés ordre judicial de recerca i captura i ingrés a la presó.





"CONSEQÜÈNCIES POLÍTIQUES" L'RECURS DEL PSC





D'altra banda, el tribunal de garanties ha admès el recurs del PSC contra el bloqueig de la legislatura, de manera que estudiarà si una situació similar en les pròximes setmanes vulnera el dret fonamental dels diputats de complir la seva funció legislativa.





Considera que el cas podria tenir "unes conseqüències polítiques generals" que podrien aplicar-se a altres casos en el futur.





No s'acullen, almenys de moment, les mesures cautelars sol·licitades pel PSC perquè el TC fixés un termini per a la celebració de Ple d'Investidura al Parlament o una data límit a partir de la qual s'ha de considerar que ha tingut lloc un "fet equivalent" a una primera votació, el que permetria deixar córrer els terminis legals per convocar unes noves eleccions.





En aquest cas, el TC considera que el recurs compleix amb el requisit legal de l'especial transcendència constitucional per dues raons: la primera que "planteja un problema que afecta una faceta del dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina d'aquest tribunal", i la segona que "l'assumpte suscitat transcendeix del cas concret perquè pogués tenir unes conseqüències polítiques generals.





En la seva demanda, el PSC sosté que l'ajornament sense data de la investidura afecta la iniciativa legislativa dels diputats del Parlament de Catalunya ia la seva funció de control a poder executiu, que són elements bàsics del dret fonamental dels diputats a "exercir els càrrecs i funcions públiques en condicions d'igualtat, sense pertorbacions il·legítimes "tal con estableix l'article 23 de la Constitució.





També denuncia que, de forma indirecta, s'hauria vist així mateix afectat el dret dels ciutadans a elegir els seus representants polítics, ja que quedaria buit de contingut si s'impedeix als diputats exercir les seves funcions amb totes les garanties.