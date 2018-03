Policies i guàrdies civils accepten l'equiparació salarial oferta per Interior

Acord entre sindicats policials i Interior.





Els sindicats de la Policia Nacional i les associacions professionals de la Guàrdia Civil han decidit aquest dimarts acceptar la proposta del Ministeri de l'Interior sobre equiparació salarial.





Renuncien així a la consulta prèvia entre les seves bases. La nit d'aquest dilluns les organitzacions representatives van denunciar un boicot al web de votació que impossibilitava, segons ells, la celebració de la consulta en línia.





Des que van alertar a última hora de dilluns que el portal de la votació havia patit un atac "organitzat, mafiós, premeditat i delictiu", les organitzacions representatives i majoritàries van estudiar alternatives per celebrar la votació.





Finalment, diferents fonts al tant de la negociació, han desistit de cercar aquesta alternativa a l'entendre que no està garantida la seguretat del procés, amb el risc afegit que es filtrin dades personals d'agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.





Segons expliquen les citades fonts, des de la unitat d'acció d'associacions i sindicats, que s'ha reunit d'urgència aquest dimarts, s'ha decidit majoritàriament comunicar a Interior que volen signar l'acord.





En comprovar que no disposen de temps per convocar als seus òrgans estatutaris, prendran la decisió des dels respectius òrgans nacionals.





CRÍTIQUES DE SECTORS POLICIALS





L'oferta per a l'equiparació policial ha despertat l'interès d'altres col·lectius també desitjosos de millorar els seus sous com els militars, els funcionaris de presons o els infermers i metges.





No obstant això, des de l'àmbit de les organitzacions policials algunes plataformes com Jusapol, impulsora de moltes de les protestes demanant "Equiparació ja", i altres sindicats minoritaris o no representatius han acusat els negociadors de "vendre" i d'haver pactat un acord insuficient .





L'última oferta del Ministeri de l'Interior del 27 de febrer va acontentar als sindicats que continuaven asseguts a la taula de negociació, de la qual s'havien aixecat dies abans, per la promesa de destinar 400 milions d'euros el 2018 en el capítol de sous i altres 100 per a agents en segona activitat o en la reserva que vulguin acceptar una feina sense més excessiu de perillositat.





La xifra s'eleva fins als 1.200 milions en tres anys si es sumen els 300 milions de la pujada que els correspon per ser funcionaris públics, i que es computa finalment a part, igual que altres inversions en instal·lacions i mitjans. Segons els càlculs d'Interior i de sindicats, l'equiparació amb els Mossos d'Esquadra serà una realitat el 2020, quan un policia guanyarà 561 euros bruts més de mitjana i un guàrdia civil, 720 euros.