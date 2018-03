Cirurgians aconsegueixen per primera vegada la reconstrucció total de l'envà nasal

Isam Alobid, autor de la tècnica.





Un equip de cirurgians i investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona ha aconseguit una reconstrucció total de l'envà nasal per primera vegada amb una nova tècnica quirúrgica.





Aquesta técninca suposarà una solució efectiva per a casos complexos com el del primer pacient, que ha recuperat totalment la funció nasal a l'any de l'operació.





Per realitzar-la, han portat "un pas més enllà" una tècnica que utilitza un teixit que envolta el crani -el penjoll pericraneal- per reconstruir la base del crani després extreure un tumor, i han fet servir aquest teixit per a una reconstrucció nasal total.





La cirurgia s'inicia amb una incisió sobre el cuir cabellut, i es dissequen diferents capes de teixit fins a identificar la més profunda, el penjoll pericraneal, que se separa del crani i es plega sobre si mateix.





Posteriorment, es practica una obertura en l'os frontal en forma de "ranura de guardiola", i s'introdueix el penjoll pericraneal cap a la cavitat nasal.





POSTOPERATORI RÀPID





El procediment, que es controla amb un endoscopi introduït pel nas, finalitza estenent el penjoll sobre la perforació, cobrint-la completament, i formant un nou envà nasal.





La recuperació postoperatòria és ràpida, sense complicacions, sense dolor i amb mínimes cicatrius, ja que la incisió queda dissimulada pel cabell.





"Els bons resultats obtinguts en la primera intervenció, amb la recuperació total de la funció nasal i una millora substancial en la qualitat de vida del pacient, la converteixen en el procediment a utilitzar per al tancament de perforacions septals molt complexes", ha afirmat el autor de la tècnica i líder de l'equip, i sam Alobid.





Entre el 0,9% i el 2,5% de la població presenta perforació de l'envà nasal, i mentre la causa més freqüent són les complicacions després d'una cirurgia, també pot donar-se per traumatismes, infeccions, inflamacions, tumors, radioteràpia, i la inhalació de substàncies tòxiques com la cocaïna.





Quan la perforació septal afecta la qualitat de vida del pacient es planteja el seu tancament mitjançant cirurgia, però fins a la data cap tècnica descrita permetia una reparació completa en els casos de perforació total de l'envà nasal.