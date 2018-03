Deu pistes per a un ús no sexista del llenguatge

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha presentat aquest dimarts un document, titulat '10 pistes per a un ús no sexista del llenguatge ', per evitar l'ús de recursos lingüístics sexistes.





Es tracta d'un resum d'un dels punts principals de la 'Guia per a l'ús no sexista del lenguaj i a la UAB', editat el 2011, i que pretén "desemmascarar" alguns usos i alhora que proposa solucions, segons ha informat la UAB en un comunicat.





En aquest sentit, ha posat com a exemple apostar per expressions com "senyora" en lloc de "senyoreta" i "el personal de secretària" en lloc de "les secretàries", entre altres.





















El treball, finançat pel Servei de Llengües i el Centre d'Estudis Dones i Drets, s'ha fet arribar a tota la comunitat universitària i forma part del tercer pla d'acció per a la igualtat entre homes i dones al campus.





El document s'ha presentat aquest dimarts en el marc de la commemoració del Dia de la Dona Treballadora, que com cada any homenatja una professora i aquest 2018 ha estat la doctora en Geografia Humana, professora del Departament de Geografia i investigadora associada al Centre de estudis Demogràfics, Montserrat Solsona.