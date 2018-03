Bardem dóna vida al narco Escobar a 'Loving Pablo'

Bardem dóna vida a Escober a 'Loving Pau'.





Javier Bardem dóna vida al narcotraficant colombià Pablo Escobar a 'Loving Pau', coprotagonitzada per Penélope Cruz i dirigida per Fernando León de Aranoa, que arriba als cinemes espanyols aquest divendres 9 de març.





"Alguns el segueixen mostrant moltíssima gratitud", ha afirmat Bardem durant una entrevista en què ha reconegut la dificultat de trobar el "equilibri" entre el "costat fosc, negre i violent" d'Escobar i la part estimada per la seva família, la seva amant i una societat i un país.

"Va fer coses terribles, però va ser fruit d'una època i d'un país que es va deixar no només intimidar per ell sinó corrompre", ha assenyalat l'actor, que veu "terrible i" perillós "el glamur que envolta la figura d'aquest narcotraficant .





Segons ha explicat, durant el rodatge, que va tenir lloc en ambients naturals de Bogotà i Medellín, "molta gent local es queixava que els treballs al voltant de Escobar havien glamurizado al narco fins al punt que els nens volien ser com ell".





"Aquesta pel·lícula és aquí per aturar-lo", ha assenyalat Bardem, que explica que es tracta d ' "un estudi més proper a ell" perquè la pel·lícula ho mostra "en la distància curta amb la seva família i el seu amant", per conèixer "l'home que és capaç de les majors atrocitats ". "Les coneixem, però en la distància curta les reconeixem i ens fa més por" apunta.





Preguntat per l'atractiu que troba en els personatges malvats, Bardem ha indicat que "interessa saber què hi ha a la ment d'un criminal", cosa que l'art pot mostrar i "treure d'un pedestal" per fer-ho "més impactant".





PENÈLOPE CRUZ





Per la seva banda, Penélope Cruz dóna vida a Virgínia Vallejo, periodista i amant d'Escobar en les memòries es basa aquesta pel·lícula. "És la història d'un monstre", ha assenyalat l'actriu, que destaca que aquesta va ser una de les condicions per acceptés aquest projecte.





Segons ha indicat, Vallejo, a qui mai va arribar a conèixer personalment, encara que Bardem sí que ho va fer, era un "periodista molt respectada al seu país" i "ho va perdre tot a poc a poc" quan va començar una relació amb Escobar.





Fernando León de Aranoa ha afirmat que va escriure el seu guió abans que altres sèries que aborden la vida d'Escobar i ha assenyalat que de fet aquest narcotraficant mai ha estat fins ara el protagonista d'una pel·lícula.





"Des que vaig començar a llegir el que em va captivar va ser l'improbable de la història i la desmesura", ha indicat el cineasta, que no entén com és possible que hi hagi una "imatge positiva" d'Escobar quan "el que va passar està en llibres de història i en els tribunals ".





Tot i això, veu "interessant" explicar com al començament de la història si existia una "fascinació" per un món que no se sabia del tot la violència que podia portar al país.