Implanten un marcapassos sense cables en una intervenció pionera a Espanya

Es tracta d'una intervenció pionera a Espanya.





L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha implantat per primera vegada a Espanya un marcapassos sense cables dins el cor d'una noia de 15 anys que patia una síncope per asistòlia, que és un trastorn cardíac que li provocava aturades i pèrdues de coneixement.





Segons ha informat l'hospital aquest dimarts en un comunicat, es tracta d'una intervenció pionera ja que fins ara no s'havia aplicat aquest tipus de dispositiu en menors d'edat.





A diferència dels marcapassos tradicionals, que disposen d'un generador amb pila que s'implanta sota la pell del tòrax i que compta amb cables per introduir per les venes fins al cor, en aquest cas s'ha fet servir un dispositiu en miniatura de 0,8 centímetres cúbics de volum i dos grams de pes que no necessita cables i s'introdueix dins el cor.





Aquest tipus de dispositius s'han implantat ja en persones adultes, però mai abans en pacients menors d'edat.









"Amb la col·locació d'aquest marcapassos busquem preservar les venes del pacient i evitar les complicacions que pot comportar la col·locació dels cables tant en el moment de l'implant com posteriorment", ha afirmat la cardiòloga de la Unitat d'Arítmies de l'Hospital Sant Joan de Déu , Geòrgia Sarquella.