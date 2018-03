La triple precarietat de la dona: sous més baixos, més atur i més jornades parcials

Càritas Diocesana de Barcelona ha alertat que les dones pateixen una triple precarietat laboral, amb sous més baixos, més atur i més jornades parcials.





"El rostre de la precarietat és el d'una mare sola amb fills, amb dificultats per conciliar la vida familiar i la laboral", sostenen des de Càritas.





L'entitat ha explicat que el 17% de les llars atesos per l'entitat estan a càrrec de dones soles amb fills, una proporció que duplica la de la societat catalana, en què les mares soles representen el 9% de les llars amb fills.





"TREBALLS decents"





Càritas de Barcelona ha subratllat que en molts casos, les mares soles han d'acceptar treballs sense contracte per conciliar els horaris amb la cura dels fills: "No poden optar a treballs decents, el que les fa sentir desprotegides i humiliades", i només treballa el 23% de les dones soles ateses per l'entitat.





La taxa de pobresa relativa de la població catalana (19,2%), es dispara en el cas de les dones que són mares soles (40,4%), i el mateix passa en les dones d'origen estranger (42%), ha recordat.





Per això, l'entitat ha reclamat polítiques d'ocupació més centrades en les dones i la precarietat i la pobresa que els afecta, així com que els permisos de maternitat i paternitat gaudeixin de les mateixes condicions, per evitar que es penalitzi a les dones que tenen fills, i que s'elevi el salari mínim interprofessional a 1.000 euros mensuals.