Un exalt càrrec del Govern assenyala a la mà dreta d'Artur Mas d'arreglar contractes públics

Segons publica aquest dimarts El Mundo un ex alt càrrec de la Generalitat ha acusat en seu judicial a Germà Gordó, ex mà dreta d'Artur Mas, d'arreglar contractes públics per finançar a Convergència.





Un exdirector general de la Conselleria d'Agricultura va relatar al jutge que Gordó li va ordenar que li digués "les tres millors empreses. L'any 2003 vaig rebre una trucada directa del Sr. Gordó en la qual aquest em va dir: 'Quan tinguis als tres millors candidats, m'ho dius i jo et diré a qui se li adjudica ' ". Aquesta declaració contra qui fos la mà dreta de l'expresident Artur Mas va ser realitzada davant del jutge per Iñaki Fraile, exdirector general de l'empresa pública catalana REGSECA, dependent de la Conselleria d'Agricultura i dedicada a les vies de reg.





El magistrat instructor del cas 3% va declarar secreta aquesta part i va obrir una peça separada per aprofundir en el testimoni. Fraile és el primer alt càrrec de la Generalitat que ha declarat en la causa en la qual s'investiga el finançament irregular de Convergència i que ha incriminat a l'home de confiança d'Artur Mas.





"Per descomptat, no vaig fer cas", ha prosseguit Fraile davant del jutge, "però això no va impedir que aquesta crida es reproduís en dues ocasions més. Sempre en concursos d'assistència tècnica", añadió.En aquest punt concret de la declaració, l'ex director general de REGSECA no va explicar a què adjudicacions corresponien les trucades de Germà Gordó que ell va rebre, però sí va detallar com es desenvolupava el procediment en altres casos concrets.





Segons ha detallat, per exemple, en l'adjudicació del projecte del canal Segarra-Garrigues "hi va haver irregularitats". "Hi havia un equip responsable del Departament d'Agricultura format per persones de Lleida, els senyors Gordó, Josep Grau -ex diputat de Convergència- i Josep Antoni Rosell -que, igual que Gordó, està imputat en el cas-", consta en l' procediment.





Per primera vegada un alt càrrec de la Generalitat explica davant del jutge com es amañaban concursos per beneficiar donants de CDC.





El cas del canal pel qual el jutge va preguntar a Iñaki Fraile Navascues va tenir lloc just abans de ser nomenat aquest director general d'REGSECA. Va treballar allà des de 2003 fins a 2007. Després, va ser relegat a director tècnic de la mateixa empresa pública per Rosell, a qui dibuixa com un home que senzillament es dedicava a complir les ordres de Gordó.Más tard va quedar en un mer tècnic de riscos interiors i , finalment, l'any 2013, va ser acomiadat.





Prèviament, un dels dos testimonis protegits havia relatat al jutge la seva peripècia personal, en la qual Gordó i Grau eren elements fonamentals. Segons ha explicat, "en un intent de fer negocis a Lleida", l'alcalde d'Alcarràs ja li va comentar que "per poder fer negocis" havia de reunir-se amb Josep Grau.