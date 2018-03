Exaccionistas de Banc Popular denuncien el Govern i el Santander als EUA

Un grup de exaccionistas de Banc Popular, liderats per l'inversor mexicà Antonio de la Vall, ha iniciat un procediment d'arbitratge internacional contra el Govern d'Espanya per la resolució de Banc Popular.

Aquests accionistes, que controlaven el 4% del capital de Popular en el moment de la seva resolució, reclamen en una missiva datada el passat 22 de gener i remesa al president del Govern, Mariano Rajoy, que l'actuació del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (Frob ) els va suposar la pèrdua de 470 milions d'euros.

En concret, creuen que l'organisme que presideix Jaume Ponce no va considerar l'opció de realitzar una ampliació de capital i afavorir l'adquisició de l'entitat per Banco Santander, únic banc que va licitar per Popular.

A més, el grup d'inversors assegura que la decisió del Banc d'Espanya de no concedir 6.000 milions d'euros addicionals en el marc del programa d'Assistència de Liquiditat d'Emergència (ELA, segons les seves sigles en anglès) va perjudicar als accionistes i inversors de la entitat, segons recull Reuters.

En paral·lel, els inversors encapçalats per Antonio de la Vall han registrat aquest dilluns 5 de març davant del tribunal federal del Districte Sud de Nova York una sol·licitud en la qual reclamen a Banco Santander documentació sobre la resolució de Popular.