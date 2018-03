Els afectats per retards en vols amb escala poden demanar en la destinació final

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictaminat aquest dimecres 7 de març que els passatgers afectats per retards en vols amb escala dins el bloc comunitari poden demanar a la companyia aèria en els tribunals del país que és la destinació final per reclamar una compensació encara que l'incident hagi tingut lloc en el primer dels trajectes.





El tribunal amb seu a Luxemburg respon així a les qüestions prejudicials elevades per la Justícia alemanya sobre el cas d'uns passatgers que havien reservat amb Air Berlin i Iberia vols amb correspondència a Espanya i destinació a Alemanya. Els primers vols nacionals a Espanya van ser operats per Air Nostrum i en tots dos casos van patir retards que van provocar que els afectats perdessin el segon vol.





Així, el Tribunal Civil i Penal de Düsseldorf i el Tribunal Suprem Civil i Penal d'Alemanya pregunten al TJUE si en aquests casos és procedent aplicar el reglament Brussel·les I, segons el qual una companyia domiciliada en un Estat membre podrà ser demandada davant el tribunal del lloc de l'obligació que serveixi de base a la demanda. En el cas de prestació de serveis, el reglament detalla que aquest lloc serà el que s'hagin de prestar els serveis segons el contracte.





En la sentència d'aquest dimecres, el TJUE conclou que la destinació final, en aquest cas Alemanya, és el lloc d'execució de les prestacions no només pel que fa al segon vol, sinó també al primer. Per això, subratlla que els tribunals alemanys són, en principi, competents per jutjar accions indenmizatorias contra una companyia aèria estrangera com Air Nostrum.





La Justícia europea assenyala en primer lloc que el concepte "matèria contractual" del reglament inclou la indemnització reclamada pels passatgers afectats per un retard en un vol de connexió a un transportista encarregat d'efectuar un vol amb el qual no han celebrat cap contracte. En el cas que ocupa a la sentència, la sentència assenyala que s'ha de considerar a Air Nostrum com el transportista del vol.





En segon lloc, el TJUE afirma que ha de considerar-se "lloc d'execució" d'un vol amb escala a lloc d'arribada del segon trajecte quan el transport en els dos vols el realitzin dues transportistes aeris diferents i la reclamació de compensació s'exerceixi per un gran retard en el primer vol.





Finalment, el Tribunal de Justícia subratlla que per a una companyia aèria com Air Nostrum és "prou previsible" que els passatgers puguin demandar davant els tribunals del país de destinació final quan el contracte inclou una reserva única per a tot el trajecte.